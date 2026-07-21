Ленинградцы получили около 650 сертификатов ИТ-компетенций на Госуслугах

С июня 2025 года пользователям выдано более 100 тысяч сертификатов, из них 646 – жителям 47-го региона. Всего ленинградцы предприняли 1490 успешных попыток оценки своих навыков.



На платформе можно подтвердить:

- 7 навыков — Python, Java, SQL, C#, PHP, C++, Golang (для этого надо пройти тесты и выполнить практические задания)

- 14 компетенций — HTML, CSS, JavaScript, Git, API, Docker, Linux, ООП, PostgreSQL, функциональное и регрессионное тестирование, алгоритмы и структуры данных, математическую статистку и машинное обучение (требуется пройти тестирование)



Чаще всего используют платформу ИТ-специалисты (63%), представители других сфер (21%), и студенты (16%).



Тестирование можно пройти бесплатно. Полученные сертификаты будут храниться в личном кабинете на Госуслугах.



Подготовка ИТ-кадров и стимулирование развития ИТ-отрасли – в числе ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных». Проект реализует Минцифры РФ совместно с hh.ru.



Подтвердить ИТ-навыки можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/itskills