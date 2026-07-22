Бойцам на СВО — помощь ленинградцев

«Сегодня при поддержке фонда «Ленинградский рубеж» отправили новую партию помощи бойцам «БАРС-Ленинградец» — год назад добровольческий отряд получил имя «Ленинградец». Тогда же во время поездки в зону СВО мы передали подразделению первую технику. С тех пор поддержка не прекращалась ни на день.

В составе сегодняшнего груза всё, что необходимо для боевой работы: медицинские наборы, антидроновые одеяла, маскировочные сети, термобельё, спальные мешки, гексокоптеры и FPV-дроны. Причём беспилотники полностью ленинградского производства. Их собирает компания «Русское оружие» при поддержке фонда.

Ещё одно направление, которое будем расширять, — мотоциклы. На передовой скорость часто спасает жизнь. Нашли предприятие, которое выпускает лёгкие и надёжные мотоциклы, испытали их в боевых условиях и получили хорошие отзывы. Уже более 30 машин работают в наших именных подразделениях. Новую партию передадим бойцам на фестивале «Балтик Ралли» в Выборге.

Спасибо фонду «Ленинградский рубеж», фонду «Суворов», предпринимателям и волонтёрам.

Наша задача — сделать так, чтобы эта помощь была постоянной, слаженной и доходила до бойцов без задержек. Когда десятки волонтёрских команд, фонды, предприятия и жители работают вместе, получается настоящая #Команда47», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.