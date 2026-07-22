В Ленинградской области сотрудники Росгвардии оперативно задержали подростка, совершившего поджог АЗС самообслуживания

К сотрудникам Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования, обратился прохожий и сообщил о том, что несколько минут назад молодой человек с помощью газовой горелки поджег одну из колонок на АЗС, а затем скрылся с места происшествия. Очевидец смог описать злоумышленника, после чего его приметы были переданы всем дежурным нарядам ОВО.

Уже через несколько минут правонарушитель был задержан другим нарядом вневедомственной охраны во дворе соседних домов на Травяной улице. Росгвардейцы доставили задержанного, жителя Приморского района Санкт-Петербурга, в территориальный отдел полиции. У подростка были изъяты зажигалка и газовая горелка.

По предварительной информации, противоправное деяние молодой человек совершил под влиянием неустановленного куратора, который связался с ним в одном из мессенджеров.

Возгорание на заправке было оперативно ликвидировано пожарным расчетом. Сумма ущерба устанавливается. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.