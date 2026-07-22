Подача, блок – победа!
В учебно-тренировочном центре «Кавголово» 18 июля прошел Кубок губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу, который собрал порядка 200 участников со всего региона, в том числе и Гатчинского округа.
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Спортсмены разных возрастов – от юношей до ветеранов, а также корпоративные команды – боролись за главный трофей области на песке под открытым небом.
Жаркие матчи, невероятная борьба и по-настоящему летнее настроение – всё это было на Кубке губернатора.
Гатчинские спортсмены показали высокий результат. В категории «Юниоры» Арсений Воронцов и Владислав Бронзов заняли 2 место. В категории «Мужские команды» Дмитрий Тарасов и Руслан Хмелинин заняли третье место.
Поздравляем наших ребят и их тренеров с достойным результатом!
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