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Подача, блок – победа!

В учебно-тренировочном центре «Кавголово» 18 июля прошел Кубок губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу, который собрал порядка 200 участников со всего региона, в том числе и Гатчинского округа.

Рубрики:  Спорт

Спортсмены разных возрастов – от юношей до ветеранов, а также корпоративные команды – боролись за главный трофей области на песке под открытым небом.

Жаркие матчи, невероятная борьба и по-настоящему летнее настроение – всё это было на Кубке губернатора.

Гатчинские спортсмены показали высокий результат. В категории «Юниоры» Арсений Воронцов и Владислав Бронзов заняли 2 место. В категории «Мужские команды» Дмитрий Тарасов и Руслан Хмелинин заняли третье место.

Поздравляем наших ребят и их тренеров с достойным результатом!