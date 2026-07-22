«Каникулы оригинального режима» для «Гротеска» и «Радуги»

«Каникулы оригинального режима» – масштабный цирковой проект для тех, кто готов совершенствоваться, хочет новых знакомств и впечатлений. Конкурс-фестиваль организован Центром поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ».

На этот раз «Каникулы оригинального режима» проходили в одном из самых живописных уголков Волгоградской области – на территории свободного творчества «ХуторОк» Среднеахтубинского района. Юных артистов ждали конкурсные выступления, мастер-классы от мэтров циркового искусства, развлекательные интерактивные программы, квест-игры под открытым небом. Также ребята приняли участие в ежегодном творческом фестивале «Лето».

По результатам конкурса артисты образцового самодеятельного народного цирка «Гротеск» (Гатчинский Дом культуры) завоевали звания лауреатов I степени в номинации «Эквилибристика» (номера «Под шляпой» и «Икарийские игры») и в номинации «Акробатика» («Путешествие»). Диплом лауреата II степени коллектив получил в номинации «Пластическая акробатика» («Млада»). Дипломы лауреатов III степени вручены в номинациях «Жонглирование» («Импровизация», «Калина-малина») и в номинации «Оригинальный жанр» («Непоседы»).

Цирковая студия «Радуга» (Гатчинский Центр творчества юных) тоже не уехала без наград. По результатам конкурса юные циркачи завоевали сразу несколько почетные третьих мест за номера «Жонглеры с кольцами», «Энергия пространства» и «Чудеса» (с последним номером артисты «Радуги» выступили на гала-концерте).

Как считают педагоги юных артистов, такие выездные конкурсы и творческие каникулы – бесценный опыт, который остается с детьми навсегда, делая их не просто исполнителями, а настоящими профессионалами. Награды – это приятный бонус, а опыт – это фундамент, на котором строятся развитие и уверенность на сцене.

Юлия Лысанюк