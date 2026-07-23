Диалог с властью

Планируется ли организация централизованного горячего водоснабжения в 100-квартирном доме по адресу: Ленинградская область, Волхов, ул. Воронежская, д. 9?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

По информации администрации Волховского района, в левобережной части Волхова насчитывается 71 многоквартирный дом, не имеющий централизованного горячего водоснабжения. В их число входит и дом № 9 по улице Воронежской.

Вопрос организации горячего водоснабжения в таких домах решается на областном уровне. Распоряжением Губернатора Ленинградской области создана межведомственная рабочая группа, а при комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области – технический совет, которые занимаются поэтапным планированием необходимых мероприятий.

В настоящее время администрацией района реализуется приоритетный пилотный проект, в рамках которого горячее водоснабжение будет организовано в шести многоквартирных домах (по улицам Коммунаров, Гагарина и Дзержинского). Это первый этап, необходимый для проведения гидравлических расчётов системы теплоснабжения и оценки возможности строительства или реконструкции тепловых объектов.

После завершения пилотного этапа и получения результатов расчётов администрацией будет разработана дорожная карта по подключению оставшихся домов. Работы планируется осуществлять поэтапно, с учётом решений общих собраний собственников жилых помещений.

Когда планируется выполнить ремонт или реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское – Приозерск» от пос. Боровинка до пос. Бородинское Выборгского района?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Будет выполнен ремонт автомобильной дороги на участке от пос. Боровинка до пос. Бородинское Выборгского района. Работы пройдут на участке с 30+400 по 41+380 км. В рамках ремонта запланированы работы по замене слабых грунтов земляного полотна, укладка асфальтобетонного покрытия, замена водопроводных труб и другие работы.

Определить подрядчика планируется до конца III квартала 2026 года, а ориентировочный срок выполнения ремонта составит два года.

До начала основных работ текущее содержание дороги продолжит выполнять ГБУ «Киришское ДРСУ».

Просим решить вопрос с установкой приборов учета воды в поселке Мшинская Лужского района Ленинградской области.

Отвечает ГУП «Водоканал Ленинградской области».

ГУП «Леноблводоканал», требуя установки прибора учета на границе участка (в колодце), ссылается на федеральные законы № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776. Согласно им, приборы учета действительно рекомендуется размещать на границе балансовой принадлежности сетей, чтобы исключить безучетное потребление.

Потребитель обязан оборудовать узел учёта на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности или на границе земельного участка. Узел учёта устанавливается в колодце (камере) или водомерной будке с соблюдением требований СП 30.13330.2020.

Рекомендуем обратиться в Производственное управление Лужского района ГУП «Леноблводоканал» (г. Луга, ул. Яна Фабрициуса, 28; e‑mail: info@vodokanal-lo.ru):

1. Подать заявку в указанное управление на получение технических условий для проектирования узла учёта – это обязательный шаг для согласования места установки.

2. В заявке указать желаемый вариант размещения (например, в доме, если это технически возможно).