«Иногда именно музыка помогает услышать то, что трудно передать словами. В день Казанской иконы Божией Матери в Вырице состоялся концерт-спектакль «От Меня это было», открывший большой духовно-исторический проект «Душа русской цивилизации».

В основе постановки — духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого. Настоящий порыв души. Благодаря музыке, хору и художественному слову этот текст получил новое, глубокое, проникновенное звучание. Вместе на одной сцене его представили заслуженный артист России Андрей Мерзликин, маэстро Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хор Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Раисы Гундяевой.

Не случайно концерт прошёл именно в Вырице. Для Ленинградской области это место имеет особое духовное значение. Здесь жил и молился Серафим Вырицкий. В этом году мы отмечаем 160 лет со дня его рождения. Он пришёл сюда, в Вырицу, в 1933 году — в смутное время гонений на Церковь. Многие говорят, что он исцелял приходивших к нему людей, но прежде всего врачевал их души, ведь время было очень тяжёлым и неспокойным. Слова преподобного остаются актуальными и сегодня, в наше тревожное, турбулентное время.

Сюда продолжают приезжать тысячи паломников, чтобы прикоснуться к его наследию и найти поддержку, успокоение для души, сердечных порывов и мыслей.

Благодаря проекту «Душа русской цивилизации» свою внутреннюю точку опоры смогут найти ещё больше людей», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.