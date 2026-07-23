Хип-хоп по-гатчински

В этот теплый летний вечер танцоры студии пригласили всех желающих подэнсить под ритмы хип-хопа, хаус-музыки и фанк-музыки.

Как рассказала руководитель, педагог и действующий танцор студии «Фанаты Фанка» Елена Иванова, в настоящее время этот танцевальный коллектив ЦТЮ активно развивает современное танцевальное направление «хаус дэнс» («House dance»). Старшему поколению этот стиль напомнит чечетку или стэп. Танец представляет собой сочетание сложных и динамичных шагов с плавными и широкими элементами движений корпуса и головы. Пружинистость, легкость и высокая скорость движений делают этот стиль уникальным. Основными элементами формирования танцевальной культуры для «Фанатов Фанка» являются импровизация, оригинальность, стиль, спонтанность, неформальность.

Танцоры студии с удовольствием несут свое искусство «в массы», проводя уличные занятия для всех желающих. В июне на мастер-классах по хаус дэнс побывали ребята из летнего лагеря гатчинской школы № 12. Они познакомились с этим танцевальным стилем, музыкой в хаус-ритмах и даже с большой скакалкой, которая используется для хаус-танцев. И вот — еще одна летняя встреча с горожанами, в рамках творческой программы ЦТЮ, на залитой солнцем сцене общественного пространства «Юность».

Не устояв перед зажигательными ритмами хаус дэнса, к мастерам присоединились как взрослые, так и совсем юные гатчинцы. И пусть не все у них получалось: хип-хоп — сложный танец, требующий серьезной подготовки. Главным стало прекрасное настроение, возможность поймать волну и просто получать удовольствие от ритма, энергии и уличного стиля. А те, кто по-настоящему проникся философией современного хип-хопа, могут попробовать заняться им осенью в студии «Фанаты Фанка» при Центре творчества юных. Как рассказала Елена Иванова, здесь ждут ребят от 12 лет и старше.

Летняя программа «Территория творчества», включающая самые разные мероприятия и концерты, будет радовать гатчинцев по выходным до конца лета.

Юлия Лысанюк