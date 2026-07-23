Как идёт ремонт детского сада № 23?

Комиссия провела осмотр подъездной дороги к деревне Красницы, которая находится в частных руках и не содержится должным образом. Дорога достаточно протяженная – порядка 2,5 километров, и это единственный подъезд к населенному пункту. На протяжении ряда лет от жителей идут обращения, жалобы на то, что дорога не поддерживается в нормативном состоянии ни в летний, ни в зимний период, и, конечно, это доставляет людям большие неудобства: ямы, колдобины, пыль.

По решению главы администрации, в ближайшее время здесь выполнят грейдирование – необходимый минимум, а в перспективе будет решаться вопрос передачи дороги в муниципальную собственность, чтобы администрация планомерно привела ее в нормативное состояние.

Также чиновники посмотрели, как движется реновация детского сада № 23 в Гатчине. Здание детсада, построенное в середине прошлого века, давно нуждалось в капремонте, и теперь процесс идет полным ходом. Заключен двухлетний контракт на реновацию, дети перераспределены в другие сады. Подрядчик соблюдает график; уже почти полностью проведены демонтажные работы. Обновляется всё – от коммуникаций до кровли и фасада, полностью меняется внутренняя отделка. И, как заметила Людмила Нещадим, по окончании ремонта здания надо будет заняться благоустройством территории садика.

«При выполнении ремонтных работ высока ответственность руководителей учреждений, заказчиков и подрядчиков. Важно всегда быть в диалоге и находить оперативное решение в каждой конкретной ситуации», – подчеркнула Людмила Николаевна.