Корела — там, где оживает история

НА СЕМЬ СТОЛЕТИЙ НАЗАД

Фестиваль развернулся как внутри крепости, так и за её пределами, приглашая каждого посетителя стать участником действа времён Александра Невского — Невской битвы, Ледового побоища, крестовых походов. Особое внимание организаторы уделили семейной аудитории, чтобы и дети, и взрослые не только наблюдали со стороны, но и взаимодействовали с историей.

— Корела всегда славилась своей гостеприимностью, но в эти выходные мы словно перенеслись на семь столетий назад, — поделилась ощущениями жительница Приозерска Анна Михайлова, пришедшая на фестиваль с детьми. — Особенно впечатлил момент, когда детям разрешили подержать в руках настоящий меч под присмотром инструктора.

Древние стены стали идеальной декорацией для яркого праздника. На два дня тихий сквер перед крепостью превратился в шумную ярмарку, где лязг металла смешивался с волынками, а запах пороха — с ароматом полевой кухни.

БАТАЛИИ И МУЗЫКА

В первый день фестиваля внутри крепости кипели одиночные пешие турниры по вызову, а за стенами развернулось главное конное представление. Клубы исторической реконструкции «Княжеская дружина» и «Рыцари» провели захватывающие конные состязания. Закованные в броню всадники демонстрировали мастерство владения копьём и тактику маневрирования, а воины в аутентичной экипировке на конях и с длинными копьями сходились друг с другом в сшибках на полном скаку, демонстрируя свои умения и мужество. Не обошлось без пострадавших: жертвами прицельной рубки мечами на полном скаку стали кочаны капусты и яблоки. Снятие кольца с квинтины в галопе и поднятие копьём с земли платка витязями и рыцарями добавили программе особого колорита.

Кульминацией субботнего дня стал полноценный рыцарский турнир по мотивам состязаний XIII века. Тяжёлые копья ломались о щиты, рыцари вылетали из сёдел под рёв трибун... За каждым подвигом на ристалище внимательно следили прекрасные благородные дамы, которые вошли в дамский Суд Чести. Именно ради их благосклонной улыбки средневековые рыцари были готовы рисковать жизнью и побеждать. Помимо традиционного турнирного снаряжения — одноручного меча и геральдического щита — воины разных сословий сражались по своему выбору на турнирных копьях, секирах, фошардах и других репликах благородного вооружения.

Днём в исторической цитадели звучали мелодии рыцарских залов Европы в исполнении ансамбля ранней музыки «Алькантар» и разворачивались зарисовки средневекового театра.

Ближе к вечеру всех желающих научили кружиться в замысловатых старинных танцах — паване и бранле. Второй блок конных боёв клубов «Княжеская дружина» и «Рыцари» на площадке перед крепостью поставил яркую точку в субботней программе.

ПОД ЗВОН АРБАЛЕТНЫХ ТЕТИВ

Воскресное утро началось с арбалетного турнира и состязаний копейщиков у крепостных стен. А главным событием воскресенья стали массовые сражения пехоты XIII века. Под знамёнами своих клубов сотни бойцов сошлись в яростных бугуртах (в Средние века бугурт — это часть рыцарского турнира, где две группы рыцарей сражались «стенка на стенку»). Земля дрожала от ударов мечей о щиты, строй то наступал, то отступал под натиском противника, демонстрируя дисциплину и волю к победе.

Гостям, для которых живая музыка ближе звона стали, студия исторического танца «Гельвеция» провела мастер-классы по средневековым танцам. Современные горожане освоили пируэты из прошлых столетий.

Фестиваль «Крепость Корела» в очередной раз доказал, что история — это не скучные страницы учебников, а живое, захватывающее действие. Организаторы обещают, что через год древние стены вновь услышат звон мечей.

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ФОТО АВТОРА

Для справки

Крепость Корела — один из ключевых исторических форпостов Северо-Запада России. Каменное укрепление было заложено новгородцами на рубеже XIII–XIV веков для защиты от шведских войск. Сегодня это не только памятник архитектуры, но и живая площадка для исторических реконструкций.

Исторический фестиваль «Крепость Корела» реализуется на территории Приозерского филиала Государственного учреждения культуры «Выборгский объединённый музей-заповедник» — Музея-крепости «Корела» при поддержке агентства исторических событий «Доблесть веков».