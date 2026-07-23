Ленинградские семьи получат помощь и внимание

«Повышение рождаемости — это большая работа, которая начинается с самого главного: уверенности семьи, что рядом будут помощь, внимание и качественная медицина, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - Поэтому на аппаратном совещании дал поручение в ближайшие три года сделать упор на женские консультации области: переоснастить современным оборудованием, провести ремонт там, где это необходимо, создать комфортные условия для будущих мам с учётом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Такой же подход должен быть применён к родильным отделениям и Ленинградскому областному перинатальному центру».

Только в 2025 году в регионе появились три новые женские консультации: в Новоселье, в Горбунках на базе Ломоносовской больницы, а также женская консультация при Сясьстройской районной больнице.

Постоянно расширяются меры поддержки семей. Это выплаты молодым и студенческим семьям, региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, социальная няня, помощь многодетным, подарки новорождённым и многие другие программы.

Уже сегодня видны первые результаты. В первом полугодии в 47-м регионе родилось на 4,16% детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом число первенцев выросло на 5,34%. Позитивная динамика отмечается также по рождению вторых и третьих детей в ленинградских семьях.

«Когда молодые родители принимают решение о рождении ребёнка, они должны понимать: Ленинградская область будет рядом на всём пути. Наша задача — сделать всё, чтобы семьи чувствовали эту поддержку и были уверены в завтрашнем дне, - прокомментировал Александр Дрозденко.

Все мероприятия осуществляются в рамках национального проекта «Семья».