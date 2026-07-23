Летят берёзовые биты

Это первый чемпионат страны после того, как дисциплина официально вошла в Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК).

За медали в Приозерске боролись воспитанники ведущих школ страны. В списках фаворитов значились команды Ленинградской области, Петербурга, Москвы, Республики Карелия, Вологодской и Тверской областей.

В минувшее воскресенье спортсмены определили первого в истории официального мастера спорта РФ по кюккя в индивидуальном разряде. В понедельник развернулась тактическая битва между сборными субъектов РФ за командное золото.

Помимо спортивных баталий, турнир стал площадкой для популяризации древней игры. И в игре, и в подготовке важно понимать, что городки — это не только меткость, но и дисциплина, концентрация и особая философия, где даже после громких побед царит атмосфера уважения. Между прочим, в былые времена проигравшая в кюккя команда катала победителей верхом на спине вокруг площадок.

И ещё одна хорошая новость для болельщиков. Следом за национальным первенством Приозерск примет чемпионат мира. Лучшие кюккяисты планеты съедутся сюда уже через несколько недель, чтобы оспорить звание сильнейшего на лучшем корте Карельского перешейка. Таким образом, за ленинградским райцентром закрепляется статус не только российской, но и международной арены.

Ленинградская область является признанным центром развития городошного спорта. В регионе проходят не только всероссийские, но и международные соревнования.

В отличие от многих регионов, где городки существуют на базе старых стадионов или школьных дворов, Приозерск получил специализированные объекты. Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики располагает песчаными площадками, соответствующими международным стандартам именно для дисциплины кюккя. Наличие разноплановых кортов (для классических русских, европейских и финских городков) в одном месте позволяет проводить турниры любого масштаба.

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ФОТО: ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА