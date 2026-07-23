Наталья Нещерет – серебряная медалистка
Наталья Нещерет из Гатчины приняла участие в фестивале скайраннинга «Черная рысь», который прошел в Восточных Саянах – в Бурятии.
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Это крупный спортивный фестиваль с горными забегами. В его рамках проходят международные соревнования и этап Кубка России по скайраннингу. Трассы в Восточных Саянах считаются одними из самых красивых и технически сложных в России.
Наталья Нещерет из Гатчины выбрала самую сложную дистанцию – высотную гонку 25 км с набором высоты 1700 м. И тем ценнее результат: в абсолютном зачете среди женщин Наталья завоевала второе место!
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