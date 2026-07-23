Не женское это дело... Уверены?

КАК ОДНА КОРОВА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ВОСЕМЬ

Ирина Федулова родилась в посёлке Войсковицы под Гатчиной. Её мама работала сельским учителем, отец был мастером на птицефабрике. Детство прошло среди огородов и садов, но животных в хозяйстве никогда не держали.

После окончания института с красным дипломом она планировала продолжить научную карьеру, поступать в аспирантуру, однако жизнь распорядилась иначе.

Муж Ирины вырос в семье агрономов, мечтал жить на земле и заниматься хозяйством. В конце 1980-х годов молодая семья переехала из Петербурга в Лужский район, где был создан один из первых сельскохозяйственных кооперативов.

Поначалу мысль завести корову не вызывала у молодой женщины никакого энтузиазма.

— Свекровь мне сразу сказала: «Ира, не заводи корову, никогда не выспишься». Я корову совсем не хотела. Согласилась только с условием, что доить её будет муж. А потом пришла посмотреть один раз, второй. Он спросил: «Хочешь попробовать?» Так всё и началось.

— На самом деле меня в жизни так ни разу не облапошивали, — смеётся Ирина Викторовна. Одна корова превратилась в три, затем в восемь. Хозяйство постепенно росло. Тогда ещё доили вручную, а день был расписан буквально по минутам.

В 2014 году Ирина Федулова зарегистрировала крестьянское хозяйство, а уже через год подала документы на грантовую поддержку семейной фермы. Сегодня её хозяйство располагается между деревнями Славянка и Полоски в Лужском районе. Здесь создан аграрно-туристический спортивный комплекс «Славянка», совмещающий фермерское направление и авиационную инфраструктуру (супруг Ирины Викторовны увлекается авиацией). Сейчас в хозяйстве содержится 57 голов крупного рогатого скота, из них 21 дойная корова, а также овцы.

Развивать производство помогает государственная поддержка. Фермер получила грант на развитие хозяйства и возмещение затрат на производство продукции животноводства.

— Больше всего хотелось построить хорошую ферму. Животных становилось всё больше, а старая деревянная ферма уже требовала серьёзного ремонта. Поэтому мы вновь обратились за поддержкой. Муж сам её спроектировал, он строитель, — рассказывает Ирина Федулова.

Она убеждена: без грантовой поддержки правительства Ленинградской области развитие заняло бы значительно больше времени.

— Может быть, даже я бы и не взялась за это. Поддержка в районе очень хорошая. Я пришла практически не умея пользоваться компьютером, и никто не отказал в помощи с документами.

ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ

Рабочий день Ирины Федуловой начинается в шесть часов утра. Сначала дойка, затем осмотр животных, выпуск стада на пастбище, оформление документов, хозяйственные вопросы. Заканчивается работа после вечерней дойки около восьми часов вечера. Но фермерский труд не всегда подчиняется графику.

— Бывает, что корова собирается телиться. Тогда каждые два часа ночью идёшь проверять, не нужна ли помощь. Десять раз сходишь, она всё стоит и топчется, а утром ложится спать и спит весь день, а ты идёшь и продолжаешь работать, не спав всю ночь.

Несмотря на нагрузки, Ирина Викторовна сохраняет удивительное спокойствие и оптимизм.

— В православии самый тяжкий грех — уныние. Как показывает опыт, терпение и труд всё перетрут. А ещё я давно выработала для себя принцип искусства маленьких шагов. Думаешь только о том, что нужно сделать сегодня. Потом завтра. И постепенно всё получается.

За свой труд фермер неоднократно отмечалась наградами. В прошлом году Ирина Федулова получила благодарность губернатора Ленинградской области, ранее супруги были признаны лучшей сельской семьёй региона, а в этом году Ирина вошла в число трёх призёров конкурса «Успешная женщина».

— Утром приходишь на ферму, вроде не выспалась, настроение не очень. Начинаешь разливать молоко по бутылкам, и настроение поднимается. Наверное, это и есть удовлетворённость своим трудом.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Для Галины Ивановой сельское хозяйство стало продолжением семейной истории.

Она родилась в Калужской области, но ещё в детстве вместе с родителями переехала в Лужский район, в деревню Почап. Мама работала дояркой в совхозе, отец был слесарем.

После выхода на пенсию мать получила земельный пай и в конце девяностых годов занялась выращиванием картофеля.

Когда её не стало, семья решила сохранить начатое дело.

— Мама начала, и мы с мужем решили, что нельзя это всё запускать. Надо продолжать.

Индивидуальный предприниматель Галина Иванова работает с 1998 года. Если когда-то хозяйство начиналось с 4,6 гектара земли, то сегодня под картофелем и севооборотом находится уже около 30 гектаров.

Работу в семье разделили: муж отвечает за защиту растений, обработку полей и борьбу с фитофторой, сама Галина Анатольевна занимается организацией и документацией.

Развитие хозяйства стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, реализуемым комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Фермер участвует в программах возмещения затрат на приобретение техники на сезонные полевые работы и использует меры поддержки элитного семеноводства.

— Сегодня очень много дотаций и поддержки от государства идёт. Мы обновили практически весь автопарк, закупили два новых трактора, плуг, борону. Нам стало легче работать. Очень хорошо помогает отдел АПК, Лужский социально-деловой центр. Специалисты всегда идут нам навстречу. Если возникают сложности, помогают буквально сразу.

Последние годы стали серьёзным испытанием для растениеводов. Постоянные дожди, переувлажнение почв и риски потери урожая стали реальностью.

— В прошлом году мы работали в минус. Нас сильно залило. Но даже в этих условиях получили на восемьдесят тонн больше урожая, чем годом ранее. Урожайность всё равно растёт.

САМАЯ ВКУСНАЯ КАРТОШКА

Галина Иванова уверенно разрушает миф о том, что сельское хозяйство — исключительно мужское занятие. Она сама управляет трактором, а при необходимости может и починить его.

— У нас в школе был предмет — машиноведение. Девочки наравне с ребятами должны были пройти курсы вождения трактора. И это всё помогло в будущем. Могу трактор сама починить, только колёса поменять не смогу — тяжело очень.

Её день также начинается в шесть утра. Домашние дела сменяются поездкой на поля, где необходимо проверить электропастухи и оценить состояние посадок.

— Кабаны очень любят наши картофельные поля, поэтому контроль нужен постоянный.

За годы работы были моменты, когда хотелось всё бросить, но любовь к земле оказалась сильнее.

— Мы уже не представляем другого занятия. Это любовь к земле. Конечно, трудно бывает. Но я оптимист по жизни. Если что-то можно исправить — надо исправлять. Если нельзя, значит, нужно принять ситуацию и ждать следующего года.

Сегодня хозяйство поставляет продукцию в детские сады, лагеря, на оптовые базы Луги и Петербурга. Но главным показателем успеха фермер считает не финансовые показатели:

— Очень приятно, когда люди приезжают снова и снова, говорят, что у нас вкусный картофель. Каждый год покупателей становится больше, и понимаешь, что работаешь не зря.

ДАРЬЯ МИЛИЦКАЯ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ФЕДУЛОВОЙ И ГАЛИНЫ ИВАНОВОЙ