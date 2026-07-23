О победах былых времен

Атмосфера исторической достоверности, гордость за наше прошлое и единение людей сделали этот день особенным. Многие участники слета приехали целыми семьями. В ярком костюмированном действе участвовали казаки, местные жители в костюмах XIX века, представители общественных организаций и творческих объединений.

Традиционный праздник начался с торжественной церемонии у памятника «Победам П.Х. Витгенштейна» на улице Вокзальной. Напомним, это работа известного петербургского архитектора Александры Морозовой.

Отдать дань памяти герою войны 1812 года прибыли постоянные участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Гатчинского округа и Беларуси. Среди них – краеведы Андрей и Алексей Буховецкие, духовник Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства игумен Макарий (Зеленков), руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев, член правления Вологодского землячества, почетный гражданин Белозерского района Вологодской области Владимир Полянский, а также представители местной администрации, депутаты и местные жители.

Открыл празднование инициатор и бессменный руководитель проекта «Памяти предков будем достойны!» Петр Бабенко.

Почетные гости поблагодарили всех организаторов слета, особенно Петра Бабенко, за уважение к истории, патриотическое воспитание и вклад в сохранение культурно-исторического наследия нашей страны.

За многие годы реконструкторы, историки, представители общественно-патриотических структур стали творческим объединением единомышленников, изучающих и продвигающих свои знания об Отечественной войне 1812 года.

Центральным событием стала военно-историческая реконструкция на Лялином лугу. Реконструкция эпизодов боя под Клястицами, где русский корпус под началом Петра Витгенштейна одержал первую победу над корпусом наполеоновского маршала Удино, была представлена членами военно-исторических клубов. После чего воспитанники Красноборского центра казачьей джигитовки «Багмут» показали сложнейшие конные трюки.

Жаркий день на Лялином лугу был прекрасен для отдыхающих: не только речка, пляж, сапы, но и кони, реконструкторы, красивая музыка. Под палящими лучами артисты гуляли в костюмах, приветствовали отдыхающих и проплывающих, получая в ответ комплименты и добрые слова.

Программа была очень насыщенной и включала урок живой истории «Сказка о Защитнике Града Петрова», катание на лошадях, демонстрацию искусства рубки шашкой от мастеров фланкировки, яркий концерт и выставку макетов оружия от АНО «Кольчуга». Также дружная команда «Кольчуги» приняла участие в обеспечении правопорядка. И благодаря общим усилиям мероприятие по-настоящему удалось.

Всем причастным к столь значимому событию, кто оставил частичку своей души на алтаре памяти героя России в Отечественной войне 1812 года Петра Витгенштейна, были вручены благодарности и памятные значки.

Татьяна Можаева

Фото Виталия Данилова, АНО “Кольчуга”, Валентины Будник