Почта России: победа на международных конкурсах MACAO 2026 и «Лучшие марки мира»

В конкурсе «Лучшие марки мира» 2025 года первое место в главной номинации— «Лучший почтовый блок» занял российский почтовый блок, посвящённый 500-летию освоения Россией Северного морского пути. Мероприятие проходило под патронажем Всемирной ассоциации развития филателии и Федерации филателии Южной Африки. Цель конкурса — поощрение исключительных достижений в области дизайна и производства почтовых знаков. В состав жюри входили учёные, художники-дизайнеры и ведущие филателисты мира. В борьбе за награды участвовали назначенные операторы стран – членов Всемирного почтового союза.

Второе место в номинации «Лучшая смешанная техника печати» завоевал почтовый блок второй формы выпуска из серии «Археологическое наследие России», посвящённый золоту гуннов. Награды подтверждают высочайший уровень отечественной школы гравюры, дизайна и полиграфии, способной наглядно рассказывать об истории страны через малые формы искусства.

На Всемирной выставке MACAO 2026 Почта также завоевала большую серебряную медаль в конкурсном литературном классе за каталоги «Государственные знаки почтовой оплаты Российской Федерации 2023 и 2024 гг.». В мероприятии приняли участие 470 экспонатов из 47 стран. Награда отмечает не только художественную ценность марок, но и академическую значимость справочно-библиографической работы, которая служит главным ориентиром для коллекционеров всего мира.

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

Фото пресс-службы АО «Почта России»