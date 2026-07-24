Душевное кино и музыкальная терапия - на фестивале Лето.Парк.Кино.

В 15:00 дневную программу фестиваля традиционно откроет мастерская «Сделано в парке». Юных гостей ждут на мастер-классе по созданию летней аппликации из бумаги. Час творчества продолжится показом сказки «Легенды наших предков» (режиссёр Иван Соснин, 2025 год, кинокомпания RedPepperFilm, 94 минуты 12+). Леший просит журналиста и его дочь помочь семье сказочных существ. Красочное фэнтези с Александром Яценко.

Также гостей фестиваля ждет тематическая викторина от Вау-квиз в Гатчине на тему кино и музыки СССР – ностальгическая игра с аудио- и видеовопросами, загадками в картинках. Начало в 15:00.

В 19:00 вечернюю программу продолжит летняя эстрада, на которой выступит артист, музыкальный терапевт и вокальный реабилитолог Серафима Касаткина. После живой музыки пройдет показ фильма «Петербург. Только по любви» (2016 год, кинокомпания СТВ, 109 минут, 18+). Авантюризм и романтика в зарисовках о жизни города на Неве. Киноальманах от семи российских женщин-режиссеров.

Вход свободный.

Приоратский парк, поляна за школой (ул. Чкалова, д. 2)