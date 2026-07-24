Выборг принимает патриотический мотофестиваль «Балтик Ралли»

В прошлом году «Балтик Ралли» отпраздновал первый юбилей и собрал более 41 000 гостей из 14 стран, окончательно закрепив за собой звание главного мотоциклетного события России.

В 2026-м фестиваль вновь удивит масштабом: грандиозный мотопарад, выставки кастомных байков и раритетной техники, зрелищные шоу и конкурсы, а также мощная музыкальная программа с участием Гарика Сукачёва, Олега Газманова, группы «Чиж и Со» и Александра Ф. Скляра с «Ва-Банкъ». В год Команды созидания продолжится развитие мемориала «Мотопарк Мира на Поле Пасхина» — каждый желающий сможет оставить свой след в истории, посадив ель или установив именную стелу.

Особый акцент — на единство и традиции: гостей приглашают в народных костюмах, чтобы вместе создать яркий хоровод дружбы. Для участников подготовлены водные и пешие экскурсии по Выборгу, спортивные турниры и уютные зоны отдыха.

Актуальная программа мероприятия опубликована на сайте проекта.