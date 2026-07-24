Ленобласть развивает противопожарную инфраструктуру

В настоящее время подразделения ГКУ «Леноблпожспас», подведомственного комитету, обеспечивают защиту 2105 населенных пунктов, что составляет 70% от их общего числа в регионе. По итогам первого полугодия 2026 года подразделениями противопожарной службы потушено 2277 пожаров, спасено 177 человек.

Отдельно отмечена эффективная работа пожарных при ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетического комплекса. В Ленинградской области продолжается системное развитие противопожарной инфраструктуры. С 2011 года за счет средств областного бюджета построено и введено в эксплуатацию 9 пожарных депо, ряд объектов создан при участии инвесторов. Проводится планомерное обновление техники и оборудования. Финансирование противопожарной службы ежегодно увеличивается и в 2026 году превысило 3,3 млрд рублей, что позволяет укреплять материально-техническую базу подразделений и повышать их оперативные возможности.

«Правительством Ленинградской области созданы все необходимые условия для устойчивого развития противопожарной службы — от нормативной базы до системного увеличения финансирования и обновления материально-технической базы», — подчеркнул Андрей Гаврилов.

Особое внимание уделяется кадровой политике. За последние годы значительно увеличен уровень заработной платы сотрудников, реализуются меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление квалифицированных специалистов. Таким образом, развитие противопожарной службы Ленинградской области носит комплексный характер и направлено на повышение уровня безопасности жителей региона.