Ленобласть выводит международное сотрудничество на новый уровень

«Дипломатия на уровне регионов и муниципалитетов дает очень весомый вклад в налаживание дружественного взаимодействия со странами, с которыми сегодня у России нормальные дипломатические отношения. Ленинградская область не может быть в отрыве от всей Российской Федерации. Будем продолжать вносить свой вклад в укрепление международных связей», — отметил первый вице-губернатор Ленобласти Роман Марков.

Главные достижения региона представила председатель комитета по внешним связям Анастасия Михальченко.

В первом полугодии 2026 года проведено 109 международных мероприятий — на 25% больше, чем годом ранее. На региональном уровне действуют 46 соглашений с иностранными государствами, на муниципальном — свыше 130.

Впервые установлены партнерские отношения с Республикой Узбекистан и Республикой Абхазия.

Ключевым приоритетом определено сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил межведомственную рабочую группу по этому направлению. Товарооборот с этими странами с 2022 года вырос на 40% и превысил 1 млрд долларов США.

В сентябре 2026 года в Мумбаи откроется Информационно-деловой центр, на ноябрь запланирован визит делегации региона во Вьетнам.

В мае регион впервые принял делегации дипломатов из восьми стран: Абхазии, Вьетнама, Китая, Кубы, Лаоса, Монголии, Руанды и Таиланда.

На ПМЭФ-2026 подписано 14 документов по развитию сотрудничества.

Сформированы новые презентационные материалы о регионе на русском и английском языках, включая путеводитель по промышленному туризму «Крутая Локация».



Анатолий Лошаков, заместитель руководителя территориального органа — представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге, дал высокую оценку работе комитета по внешним связям и отметил системный подход Ленинградской области к развитию международных контактов.