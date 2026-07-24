На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков

Что можно выиграть

Главный приз по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской Премьер Лиги — электроавтомобиль UMO 5. А также возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России или своего любимого клуба, выиграть абонементы на все домашние матчи клуба-участника РПЛ и множество других призов и подарков от РФС и партнёров.

Как участвовать

Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика»; Оформите карту болельщика; Перейдите в раздел «Чемпионат»; Авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru — для получения призов и участия в программе лояльности.

За что можно заработать очки

— Посещение стадиона — 10 очков, вместе с ребёнком — 20 очков;

Посещение стадиона — 10 очков, вместе с ребёнком — 20 очков; — Верный прогноз исхода матча — 10 очков;

Верный прогноз исхода матча — 10 очков; — Правильные ответы на викторины о футболе — до 15 очков.

«Госуслуги Карта болельщика» — это приложение, в котором можно оформить Карту болельщика для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, посмотреть турнирную таблицу и купить билеты.

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