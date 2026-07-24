На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков
Посещайте футбол с Картой болельщика, угадывайте исходы матчей и выигрывайте призы! В приложении «Госуслуги Карта болельщика» стартовал собственный чемпионат для болельщиков.
Рубрики: Спорт
Что можно выиграть
Главный приз по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской Премьер Лиги — электроавтомобиль UMO 5. А также возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России или своего любимого клуба, выиграть абонементы на все домашние матчи клуба-участника РПЛ и множество других призов и подарков от РФС и партнёров.
Как участвовать
- Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика»;
- Оформите карту болельщика;
- Перейдите в раздел «Чемпионат»;
- Авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru — для получения призов и участия в программе лояльности.
За что можно заработать очки
- — Посещение стадиона — 10 очков, вместе с ребёнком — 20 очков;
- — Верный прогноз исхода матча — 10 очков;
- — Правильные ответы на викторины о футболе — до 15 очков.
«Госуслуги Карта болельщика» — это приложение, в котором можно оформить Карту болельщика для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, посмотреть турнирную таблицу и купить билеты.
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