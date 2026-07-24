Турнир по рапиду – к Всемирному дню шахмат

Главными героями соревнования оказались Игорь Шепитко и мастер ФИДЕ Владислав Андреев. Каждый из них одержал по шесть побед, а очную партию соперники завершили вничью. В результате оба шахматиста набрали по 6,5 очка из 7 возможных, не оставив остальным шансов приблизиться к лидерам.

Третье место занял ветеран шахматного спорта Петр Глазков, одержавший пять побед и уступивший Игорю Шепитко и Владиславу Андрееву.

Особенно порадовало участников выступление юного петербуржца Фаддея Яшина, который занял высокое четвертое место в общем зачете, а в юношеской номинации стал первым. В этой же номинации на втором месте – Святослав Демин, на третьем месте – Кирилл Березин.

Теплые слова в этот день звучали в адрес многих шахматистов, однако особое восхищение вызвало спортивное долголетие Виктора Ивановича Бузалевского.

После завершения турнира победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и денежные награды. Лучшим участникам юношеской номинации были вручены денежные призы и шахматная литература.

Турнир получился по-настоящему праздничным, объединив за шахматными досками представителей разных поколений и еще раз доказав: у любви к шахматам нет возраста.