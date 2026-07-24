В Ленобласти ветераны СВО готовятся запускать социальные проекты

Более 30 участников СВО и их семей сегодня приехали в Тихвин, чтобы узнать, как открыть НКО, подать заявку на грант и запустить свой первый социальный проект.

«Это четвертый поток программы. Если раньше многие не знали, что такое НКО и чем социальный проект отличен от бизнеса, то сегодня они приходят с конкретными идеями. С желанием помочь своему посёлку, другим бойцам. Им важно понять, как это оформить правильно, куда идти за поддержкой, кто поможет с документами, а потом с отчётами. И в Ленинградской области такая система выстроена: есть Комитет общественных коммуникаций, ресурсные центры, бесплатные консультации. Мы не бросаем людей после регистрации — мы рядом всегда», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Впервые опытом поделились выпускники предыдущих потоков — Александр Власенко с проектом по собакотерапии и Антон Кочнев с патриотическими занятиями для ребят из отдаленных волосовских посёлков.

Следующий шаг — обращение в ресурсные центры за поддержкой, регистрацией НКО и ТОС. Уже на месте участники получили первые консультации от АНО «Код добровольца» и АНО «Центр развития».