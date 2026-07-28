Гатчина готовится к Дню физкультурника
В совещании приняли участие специалисты спорткомитета и подведомственных организаций, ответственных за подготовку и проведение Дня физкультурника.
Рубрики: Спорт
В этом году праздник пройдет сразу на пяти стадионах Гатчинского округа. Центральной площадкой с парадом физкультурников по традиции станет стадион «Спартак» в Гатчине 8 августа. Также праздничные мероприятия состоятся:
- 2 августа: в п. Лукаши (ул. Школьная, 5);
- 8 августа: на стадионе Сиверской школы №3 (п. Сиверский, пр. Героев, д.1), на городском стадионе в Коммунаре (Ленинградское шоссе, д.1) и на стадионе в п. Войсковицы (ул. Молодежная, д.1).
Начало парада физкультурников - в 10.15.
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