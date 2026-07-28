Гатчинская легкоатлетка – на чемпионате в Екатеринбурге

В прыжке в высоту было заявлено 19 участниц, потребовались квалификационные соревнования. Преодолев высоту 179 см, Татьяна успешно прошла в финальные соревнования.

Финал получился по-настоящему жарким – и по накалу борьбы, и по погоде. Температура воздуха 30 градусов, в секторе – все сильнейшие высотницы страны.

Начав с высоты 175 см, Татьяна с первой попытки преодолела 175 см, 179 см и затем 183 см. А вот высота 186 см покорилась с третьей.

На 189 см в секторе осталось пять участниц. Татьяна уверенно взяла эту высоту с первой попытки! Но и 4 спортсменки тоже преодолели этот рубеж.

Высота 192 см в этот раз не покорилась, но результат 189 см стал для Татьяны лучшим в сезоне. В итоге – 4 место. От бронзовой награды отделили две неудачные попытки на высоте 186 см.

По итогам чемпионата России восемь лучших спортсменок отбираются для участия в Спартакиаде, которая пройдет 23–25 августа в Челябинске.