Как начать своё дело в Гатчине

В прямом эфире выступили не только руководители и специалисты, ответственные за продвижение такой услуги, как социальный контракт, но и получатель средств по социальному контракту Фатима Мазурова.

- Это хороший пример того, как работает социальный контракт, – сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, представляя лауреата международных вокальных конкурсов, артистку мюзиклов и педагога Фатиму Мазурову. Социальный контракт помог ее творческой мастерской выйти на положительный доход.

- Для меня социальный контракт стал спасательным кругом. И я уверена, что для всех людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это огромное подспорье. Я верю в свое дело. Неоднократно обращалась за помощью, и мне ни разу не отказали. Консультировали буквально по всем вопросам: по поводу бизнес-плана, закупки оборудования и отчетности. Оказалось, всё не так уж и сложно. Дальше всё в моих руках, нужно только поставить дело «на рельсы». Советую гатчинцам: обращайтесь, пользуйтесь этой возможностью. И пусть социальный контракт станет для вас такой же хорошей стартовой площадкой, как для меня, – сказала Фатима Васильевна.

Центр социальной защиты поддержит

Как рассказала директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Ленинградской области Екатерина Битель, в 2026 году в Ленинградской области по-прежнему можно заключить социальный контракт, и в нем появились важные изменения – например, для участников СВО.

За получением этой государственной услуги могут обратиться граждане России, имеющие место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в нашем регионе (с 1 января 2026 года – 20265 рублей).

Социальный контракт – это соглашение для выхода из трудной жизненной ситуации. Договор заключается Центром социальной защиты Ленинградской области. В него включаются мероприятия, которые должны помочь человеку улучшить условия жизни и деятельности. Это, например, поиск работы; осуществление деятельности в качестве ИП, самозанятого (открытие дела, развитие, восстановление); ведение личного подсобного хозяйства (обязательна регистрация в качестве самозанятого).

Размеры выплат и пособий составляют от 22 тысяч до более 400 тысяч рублей. Контракт заключается на период от трех до девяти месяцев на поиск работы и от трех до 12 месяцев на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства.

С января 2026 года для демобилизованных участников СВО в Ленобласти действует специальный социальный контракт. При определенных условиях предусматривается возможность заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности независимо от доходов семьи.

Социальный контракт с участниками СВО в целях стимулирования их активных действий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности заключается однократно.

За первое полугодие 2026 года в Гатчинском муниципальном округе заключено 70 социальных контрактов: из них на поиск работы – пять, на ведение предпринимательской деятельности – 51, с участниками СВО – 12.

Фонд поддержки предпринимательства поможет

- Чтобы от социального контракта двигаться дальше, хочу предоставить слово директору Гатчинского Фонда поддержки предпринимательства Анне Александровне Шерепенко. Задача фонда – вести дальше таких активных людей, как Фатима Мазурова, которые решили открыть свое дело и развиваться. Для этого у фонда имеется целый спектр механизмов поддержки. И это очень важно, ведь у фонда много других задач по взаимодействию с активными и решительными гражданами, которые выбирают для себя путь предпринимательства, – сказала Людмила Нещадим.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа обеспечивает комплексное сопровождение заявителей на всех стадиях оформления и реализации социального контракта.

Наибольшее количество социальных контрактов, которые заключаются, идут по категории «организация предпринимательской деятельности».

- Дальше – самое интересное, – вдохновила Анна Шерепенко и рассказала, на что еще могут рассчитывать начинающие предприниматели.

На этапе планирования фондом оказывается консультационная поддержка, затем содействие в подготовке обязательной документации, повышение предпринимательских компетенций, включая обучающие семинары с выдачей сертификатов, а также постконтрактное сопровождение.

- Мы готовы с нуля вести бухгалтерию и консультировать. В том числе оказываем помощь в разработке бизнес-плана, являющегося неотъемлемым условием для подачи заявки в органы социальной защиты, включая проведение финансово-экономических расчетов. После перечисления денежных средств фондом обеспечивается консультирование по бухгалтерским, юридическим и финансовым вопросам в целях минимизации рисков нецелевого использования субсидии и надлежащего исполнения обязательств по отчетности перед органами соцзащиты. Вы будет четко понимать, что и как делать, чтобы не было никаких проблем, – сказала Анна Шерепенко.

Фонд «Защитники Отечества» рекомендует

При подаче заявления об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта участникам специальной военной операции потребуется рекомендация фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор фонда Татьяна Чугуй подтвердила, что фонд «Защитники Отечества» наделен полномочиями по выдаче рекомендаций на заключение социального контракта уволенным с военной службы участникам СВО, а также их супругам в случае, если сами участники признаны инвалидами I или II группы. Сотрудники фонда активно консультируют подопечных о порядке получения социального контракта. При соответствии всем требованиям фонд выдает рекомендацию на заключение социального контракта.

Важным направлением поддержки ветеранов СВО является развитие предпринимательских компетенций через специализированные образовательные программы. Фонд оказывает содействие в бесплатном прохождении обучения основам предпринимательства.

- Результаты говорят сами за себя: Ленинградская область вошла в топ-5 регионов России по успешности внедрения соцконтрактов, – отметила Татьяна Чугуй. – Это доказывает, что поддержка предпринимательства – эффективный инструмент, который помогает нашим героям не просто найти работу, а обрести уверенность в завтрашнем дне

и реализовать себя в бизнесе.

Татьяна Можаева

На фото: Дарья Богатырёва. Интерьерные куклы из натуральных материалов стали не просто хобби, а делом всей семьи. Социальный контракт помог приобрести сварочный аппарат, муфельную печь, станок для лазерной гравировки и швейную машинку. Сегодня Дарья выполняет сложные заказы, участвует в ярмарках и проводит мастер-классы. Её дело объединяет всю семью.