«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» повысил эффективность борьбы с незаконным отбором газа

Наряду с традиционными рейдами рост выявляемости обеспечивает внедрение телеметрии и «умных» счетчиков. Дистанционный мониторинг позволяет в реальном времени отслеживать давление в газопроводах и объемы потребления, фиксируя небаланс.

Основная масса незаконных врезок приходится на Ленинградскую область – 74 случая, следом идет Санкт-Петербург – 7, Калининградская область и Республика Карелия – по 4 случая.

Нарушители должны будут полностью возместить стоимость незаконно потребленного газа. Сумма рассчитывается по максимальной мощности оборудования за все время нарушения. Дополнительно взыскиваются расходы на проведение работ по отключению и повторному подключению абонента к сетям.

Кроме того, за самовольное подключение к газопроводам или безучетное использование газа предусмотрены штрафы: физлицам от 10 до 15 тысяч рублей, компаниям – до 200 тысяч. Если ущерб признан крупным или врезку делала группа лиц, суд может назначить реальный срок лишения свободы.

Специалисты подчеркивают, незаконный отбор газа – это не только урон экономике предприятия, но и угроза безопасности. Самовольные подключения вызывают критические перепады давления в сетях, могут приводить к выходу из строя бытового оборудования у добросовестных абонентов и создают высокий риск масштабных аварий и взрывов.