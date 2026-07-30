Ленобласть усиливает координацию служб в борьбе с борщевиком

Промежуточные итоги подвели на заседании штаба под председательством вице-губернатора Ленинградской области Олега Малащенко.

«Мы видим реальный результат системной работы: когда муниципалитеты, дорожники, энергетики, газовики, РЖД и аграрии действуют синхронно, эффективность борьбы с борщевиком кратно возрастает. Спасибо всем, кто подключился к этой важной для Ленинградской области задаче. Общая координация работ даёт свой эффект – площади обработок растут», – отметил Олег Малащенко.

В 2027 году программа будет расширена:

– участие планируют 118 поселений на площади 6,8 тыс. га,

– вводится двукратная обработка территорий,

– впервые включаются неразграниченные земли поселений – 212,6 га.

Общий объём финансирования составит 195,4 млн рублей.

При комитете по АПК Ленинградской области создаётся постоянное подразделение для сопровождения мероприятий по борьбе с борщевиком.

Справочно:

Муниципальные образования обработали 7 533,47 га (из них химическим способом – 6 014,75 га, механическим – 1 518,72 га). Дополнительные контракты за счёт местного бюджета заключили Таицкое, Сиверское, Мичуринское, Запорожское, Приозерское, Подпорожское, Светогорское поселения и Выборг.

Сельхозтоваропроизводители: АО «Гатчинское» своими силами обработало участки под ЛЭП; аграрии Приозерского района – «Мельниково», «Первомайский», «Петровский», «Раздолье», «Расцвет», «Судаково» – обработали 39,4 га.

Дорожные организации перевыполнили план: при запланированных 1 888,95 га обработано 2 798,8 га.

Водоснабжение и водоотведение: обработано 195,1 га, в планах – ещё 20 га.

РЖД обработали 66,97 га в границах полосы отвода в 12 районах Ленобласти. Работы продолжаются.

Энергетики обработали 29,05 га, газовики – 14 га. Планируется обработать ещё более 370 га.

Лесной фонд: обработано 14,39 га в Бокситогорском, Киришском, Тосненском, Волосовском, Тихвинском, Подпорожском и Всеволожском районах.

Сообщить о новых локациях борщевика можно на портале «Госуслуги. Решаем вместе».