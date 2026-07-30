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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.07.2026 с 09:00 до 16:00

г. Гатчина:

ул. Радищева д.5, ул. Урицкого д.12,14,16, ул. Соборная д.24Б.

 

31.07.2026 с 08:00 до 17:00

Вырицкое  ТУ:

п. Вырица частично.

 

31.07.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Выра.

 

31.07.2026 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой.    