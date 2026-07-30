Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
31.07.2026 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
ул. Радищева д.5, ул. Урицкого д.12,14,16, ул. Соборная д.24Б.
31.07.2026 с 08:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица частично.
31.07.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Выра.
31.07.2026 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой.
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