Ленинградская область усиливает безопасность

Ленинградская область передала Министерству обороны Российской Федерации партию автомобильной техники и специализированного оборудования. Вручение провёл вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов.

За сухими формулировками — вполне конкретная задача: чтобы у людей, которые отвечают за безопасность, было всё необходимое здесь и сейчас. Поэтому в состав поставки вошли автомобили Sollers ST, пикапы «Соболь», а также современное оснащение. Это турели для ПКТ, радиостанции, детекторы дронов и БПЛА, тепловизионные прицельные комплексы, тепловизоры и бинокли.

Техника позволит повысить скорость реагирования, мобильность и возможность действовать точно и уверенно в любой ситуации.

Работаем последовательно и на результат. Понимаем, насколько это важно — и для тех, кто несёт службу, и для жителей области. Будем продолжать.