Круглая рига в Гатчине дождалась перемен

На его спасение и преображение из областного бюджета направят 12 млн рублей. Но работы начнутся не с нуля — подготовка уже в разгаре. Специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и проектную документацию.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в сентябре 2026 года документы отправят на государственную экспертизу. В планах не только отреставрировать саму постройку, но и освободить пространство вокруг. Соседние объекты, мешающие взгляду, уберут, чтобы памятник «задышал» свободно.

Напомним, что Круглая рига на Киевском шоссе в Гатчине - старейший памятник культурного наследия федерального значения, который находится в собственности Ленинградской области. Памятник датируется концом ХVIII века и на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии, что вызывает беспокойство у горожан.