В Ленинградской области создано отделение Всероссийского общества глухих

Ранее отделение Ленинградской области входило в объединённую структуру Санкт-Петербурга и Ленинградской области и фактически базировалось в Санкт-Петербурге. Это ограничивало возможности организации участвовать в региональных конкурсах, получать поддержку в Ленинградской области и осуществлять свою работу с жителями региона, имеющих инвалидность по слуху.

Сейчас в Ленинградской области уже действуют пять местных отделений ВОГ – во Всеволожске, Сертолово, Гатчине, Волхове и Выборге. Крупнейшим является Всеволожское отделение, в котором официально состоят более 219 членов общества.

Руководителем новой организации стала Марина Чекменева. Она потеряла слух в 13 лет, а в 2006 году перенесла операцию по кохлеарной имплантации. Сегодня Марина хорошо слышит с помощью речевого процессора, и сама помогает другим людям с нарушением слуха: с 2023 года работает переводчиком русского жестового языка, сопровождает членов ВОГ на приёмах у врачей, переводит лекции и образовательные программы. Марина имеет юридическое образование и диплом переводчика русского жестового языка, который получила с отличием.

«Поддержка и развитие общества глухих – это направление, которое требует особого внимания. Я выбрала это направление, поскольку сама имею нарушение слуха, понимаю специфику взаимодействия в мире неслышащих и трудности, с которыми приходится сталкиваться в повседневности. Моя цель - развивать наше общество, помогать молодежи находить себя, помогать там, где помощь необходима, стараться сделать все, чтобы каждый неслышащий член нашего общества чувствовал себя уверенно, ведь наша миссия: "каждый глухой должен быть услышан"», – сказала председатель Регионального отделения ВОГ в Ленинградской области Марина Чекменева.

Символично, что в год 100-летия Всероссийского общества глухих в Ленинградской области создано свое региональное отделение. Благодаря этому в нашей области усилится поддержка людей с инвалидностью по слуху. Это касается в том числе помощи участникам СВО: у Всероссийского общества глухих разработана для этого специальная программа реабилитации. Благодаря поддержке главы администрации Гатчинского округа Л.Н. Нещадим и депутата Государственной Думы Ольги Занко новой НКО будет предоставлено помещение в Гатчине.

Помещение, которое региональное отделение получит в пользование, станет его постоянной рабочей площадкой. Здесь планируется проводить собрания, консультации, мастер-классы, лекции и другие общественные и образовательные мероприятия для членов ВОГ из разных районов области. Также активисты хотят создать музейный уголок, посвящённый истории движения и жизни сообщества глухих.