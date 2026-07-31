Земельный капитал для многодетных семей

В рамках областного закона 75-оз в 2026 году многодетным семьям было предоставлено 96 земельных участков, а всего с начала действия закона этой мерой поддержки воспользовались 2342 семьи. При этом 198 граждан получили сертификат «Земельный капитал Ленинградской области». Всего на начало июля поступило 3455 заявлений от многодетных семей, в том числе 126 – в 2026 году. Остается еще 915 необеспеченных заявителей, и работа по подбору и предоставлению участков продолжается.

Закон 105-оз расширяет круг получателей земельных льгот. По данным на первую неделю июля, участками обеспечены 619 ветеранов боевых действий и членов их семей (из них 116 – в текущем году), 126 медицинских работников (35 – в этом году) и 26 инвалидов и семей, имеющих в составе инвалидов. При этом в очереди остаются 4717 граждан, из которых 2210 имеют первоочередное право на получение земли.

С 2023 года в округе активно реализуется программа земельных сертификатов: подано 431 заявление, выдано 378 сертификатов, еще 51 сертификат ожидает вручения, два заявления находятся в работе. На сегодняшний день по 77 сертификатам участки уже получены.

Для прозрачного и справедливого распределения земли регулярно проводятся заседания комиссии. Так, 10 июля была организована очередная встреча, куда пригласили граждан с первоочередным правом получения земельного участка. Им предложили 69 участков в разных населенных пунктах – от деревни Выра до села Рождествено. Перечень всех участков заранее опубликовали на сайте округа, чтобы люди могли ознакомиться

с вариантами и принять взвешенное решение.

Чтобы увеличить количество доступных земель, в 2025 году был заключен муниципальный контракт на проведение сплошной инвентаризации территории округа. Уже в 2026 году на государственный кадастровый учет поставлено 562 земельных участка. Еще 159 участков были сформированы недавно, в ближайшее время их предложат льготным категориям граждан.