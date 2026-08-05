В поселке Высокоключевой газифицирован дом 100-летней блокадницы
Сегодня газ пришел к дом 100-летней жительницы поселка Высокоключевой Гатчинского округа Ленинградской области – блокадницы, ветерана Великой Отечественной войны. Ранее домовладение отапливалось углем.
Специалистами АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для газификации дома до и внутри границ земельного участка проложены газовые сети, выполнена разводка в доме, смонтировано газовое оборудование, проведены пусконаладочные работы.
Газ будет использоваться для отопления и приготовления пищи.
Расходы на газификацию полностью покрыты за счет мер региональной социальной поддержки.
«Гатчинский муниципальный округ — один из лидеров по догазификации в Ленинградской области. Для нас большая честь подключить дом блокадницы и ветерана, которая теперь встретит зиму в тепле и комфорте», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
Напомним, что правительством Ленинградской области установлены субсидии на газификацию домовладений. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет:
300 тыс. рублей — при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, членам семей погибших участников специальной военной операции, участникам специальной военной операции, ставшим инвалидами вследствие получения увечья (ранения, контузии, травмы) при выполнении задач в ходе специальной военной операции;
201 тыс. рублей — льготным категориям граждан;
180 тыс. рублей — остальным собственникам домовладений.
Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»