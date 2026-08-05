Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 августа 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Выра.
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
д. Орлино,
СНТ «Орлино»,
ДНП «Орлинка»,
д. Лампово (частично).
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево.
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Истинка (частично).
с 20:00 05.08.2026 до 08:00 06.08.2026 один раз на 30 минут
Пудостьское ТУ:
п. Терволово (частично).
06.08.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Пустошка(частично).
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой(частично).
06.08.2026 с 09:00 до 18:00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино, пр-т Павловский, пр-т Малый, 5-я линия, 6-я линия.
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