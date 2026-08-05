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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 августа 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Выра.    

 

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

д. Орлино,

СНТ «Орлино»,

ДНП «Орлинка»,

д. Лампово (частично).

 

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево.

 

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Истинка (частично).

 

с 20:00 05.08.2026 до 08:00 06.08.2026 один раз на 30 минут

Пудостьское ТУ:

п. Терволово (частично).

 

06.08.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.

 

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Пустошка(частично).

 

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой(частично).

 

06.08.2026 с 09:00 до 18:00

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино, пр-т Павловский, пр-т Малый, 5-я линия, 6-я линия.