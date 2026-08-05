Общественники готовятся к выборам

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поблагодарила дружный коллектив общественников за вовлеченность и конструктивную работу:

- Хочу поблагодарить членов Общественной палаты, которые продолжают эффективно работать и действительно решать сегодня те актуальные задачи, которые стоят перед нами: по сохранению единства народов, наших многонациональных, культурных, исторических традиций. И, конечно, все события, которые сегодня развиваются в мире и которым противостоит наша страна, мы должны встречать в единстве – в умении слышать, слушать, понимать, поддерживать друг друга и идти дальше вместе, единым фронтом, плечо к плечу, – отметила Людмила Николаевна.

Один из ключевых вопросов повестки – подготовка к выборам. Члены Общественной палаты Гатчинского округа будут принимать в выборной кампании самое активное участие: и в составе избирательных комиссий, и как наблюдатели, и как кандидаты в депутаты, и как сознательные избиратели.

О подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ и Законодательного собрания Ленинградской области рассказали председатель Территориальной избирательной комиссии округа Ирина Смык и заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.

Итоги работы за полугодие и планы на будущее представила председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина. Помимо заседаний палаты, ее совета и комиссий, организации круглых столов на актуальные темы, разработки рекомендаций и активного участия в массовых и социально значимых мероприятиях отдельно была отмечена информационная работа и системная обработка обращений граждан - запросы не остаются без внимания.

Представители палаты Гатчинского округа зачастую сами выступают инициаторами и участвуют в реализации проектов некоммерческих организаций. В настоящее время уже реализуются или только заявлены для реализации такие социально значимые проекты, как «Кухня единства: готовим вместе», «Мудрость в красоте», «Счастье есть», «Музыкальный диалог культур», «Вечер памяти: кино в палатке у костра».

Заседание палаты – это не только отчеты и доклады, но и минуты душевного единения. В этот раз по традиции самые теплые поздравления были адресованы юбиляру. От всех собравшихся Лариса Пункина поздравила советника председателя Общественной палаты Гатчинского округа Жанету Александровну Гриненко.

Татьяна Можаева