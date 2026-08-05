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Почти 70 представителей Ленобласти претендуют на главную просветительскую награду России

Несколько тысяч человек из разных регионов подали заявки на соискание главной просветительской награды нашей страны – Знание.Премия. Ее учредило Российское общество «Знание».

Рубрики:  Общество

В борьбе за звание лучшего просветителя участвуют почти 70 представителей Ленинградской области. Регион – один из лидеров заявочной кампании по Северо-Западу. Напомним, рассказать о своей деятельности в рамках этого проекта можно до сентября на сайте

На сегодня больше всего заявок от нашего региона подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».

В частности, среди тех, кто заявился от Ленинградской области, можно отметить писателя, публициста и эковолонтера, участника четырех арктических экспедиций Владимира Привалова. Во время волонтерских уборок Арктики он собирает артефакты, которые использует в своих лекциях в качестве примеров, помогающих рассказать о природе, географии и истории региона. 

С лекциями Владимир Привалов выступает в школах, библиотеках и на просветительских площадках. Его проекты – это фотовыставка «Арктика в моем сердце и… в смартфоне», документальный фильм «Сомов 18263» и книга «Записки арктического волонтера».

«Пока идет прием заявок на шестой сезон Знание.Премия, мы активно следим за достижениями номинантов прошлых лет. Многие отмечают, что премия стала важным этапом в развитии их проектов: выросло внимание общественности к их деятельности, укрепился авторитет в отрасли, появилась административная поддержка и новые возможности для реализации общественно значимых инициатив. Нашу награду получили уже 144 лауреата со всей России – и мы продолжаем помогать просветителям получить заслуженное признание», –рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Федеральный шорт-лист Знание.Премии будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут представители всех регионов России: государственные деятели, представители науки, руководители компаний, молодежных организаций и др. 

Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.