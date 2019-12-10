Благотворительный «КОЛОБОК»

Участницы кукольного театра "Золотой ключик" проделывают уникальную работу: перешивают куклы и игрушки, придумывают сказочные сценарии, находят музыку, готовят спектакли и ездят с ними по социальным учреждениям Гатчины и Гатчинского района: детским садам, школам, интернатам, домам престарелых, радуя детей, пожилых людей, инвалидов, многодетные семьи. Спектакли учат детей добру, а взрослым приносят утешение и радость.

Дети увидят расширенную версию сказки и уникальные куклы, созданные мастерицами "Золотого ключика". После спектакля ребят ждут традиционные русские игры и сладкие подарки.

Представление состоится в воскресенье 15 декабря в 15:00 в Просветительском центре Покровского собора: ул.Красная, 1Б, 2 этаж (угол ул.Горького и Достоевского, вход со двора).

Этим мероприятием будет открыт традиционный СБОР СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ для детей из подопечных семей Гатчины и района - к нашей Рождественской Ёлке!

Все, кто желает помочь в этом деле, пожалуйста, свяжитесь с руководителем фонда: Олегом Богдановым, тел. 8 903 099 5454.

Проект фонда «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»:

https://vk.com/to_help_the_family #поддержкаНКОвГМР

Мероприятие проходит при поддержке администрации Гатчинского муниципального района, в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе», реализуемой уже 4 год.

Сладкие подарки для маленьких театралов мы приобретем на средства субсидии, полученной в этом году от нашей администрации.

БлагоДарим за поддержку!