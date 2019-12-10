Благотворительный «КОЛОБОК»

Участницы кукольного
театра "Золотой ключик" проделывают уникальную работу: перешивают
куклы и игрушки, придумывают сказочные сценарии, находят музыку, готовят
спектакли и ездят с ними по социальным учреждениям Гатчины и Гатчинского
района: детским садам, школам, интернатам, домам престарелых, радуя детей,
пожилых людей, инвалидов, многодетные семьи. Спектакли учат детей добру, а
взрослым приносят утешение и радость.
Дети увидят расширенную
версию сказки и уникальные куклы, созданные мастерицами "Золотого
ключика". После спектакля ребят ждут традиционные русские игры и сладкие
подарки.
Представление состоится в
воскресенье 15 декабря в 15:00 в Просветительском центре Покровского собора: ул.Красная,
1Б, 2 этаж (угол ул.Горького и Достоевского, вход со двора).
Этим мероприятием будет
открыт традиционный СБОР СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ для детей из подопечных
семей Гатчины и района - к нашей Рождественской Ёлке!
Все, кто желает помочь в
этом деле, пожалуйста, свяжитесь с руководителем фонда: Олегом Богдановым, тел.
8 903 099 5454.
Проект фонда «Помощь
семьям в трудной жизненной ситуации»:
https://vk.com/to_help_the_family #поддержкаНКОвГМР
Мероприятие проходит при
поддержке администрации Гатчинского муниципального района, в результате победы
в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Гатчинском муниципальном районе», реализуемой уже 4 год.
Сладкие подарки для
маленьких театралов мы приобретем на средства субсидии, полученной в этом году
от нашей администрации.
БлагоДарим за поддержку!