Дорог шампунь от перхоти

2-го декабря в УМВД
России по Гатчинскому району поступило заявление от директора «Пятерочки» в
микрорайоне Речной о грабеже в торговом зале. Там средь бела дня одна девушка
взяла со стеллажа шесть флаконов шампуня и положила их в рюкзак другой девушки.
После чего обе пошли мимо кассы, не оплачивая товар. Администратор попыталась
остановить воровок на выходе, но те ее оттолкнули и смылись.
По факту грабежа было
возбуждено уголовное дело. 6-го декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий
оперативники задержали в Гатчине двух подозреваемых: 18-летнюю Любовь К. и
16-летнюю гражданку П. Обе – лица без определенных занятий, не судимые.
Проживают в Гатчинском районе. Девушек изобличили. Старшая отпущена под
подписку о невыезде. В отношении несовершеннолетней мера пресечения не
избиралась.