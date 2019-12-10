Дорог шампунь от перхоти

Дорог шампунь от перхоти

Сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали юных грабительниц, похитивших шампунь из «Пятерочки».

Рубрики : Криминал     10 Dec 2019

2-го декабря в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от директора «Пятерочки» в микрорайоне Речной о грабеже в торговом зале. Там средь бела дня одна девушка взяла со стеллажа шесть флаконов шампуня и положила их в рюкзак другой девушки. После чего обе пошли мимо кассы, не оплачивая товар. Администратор попыталась остановить воровок на выходе, но те ее оттолкнули и смылись.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. 6-го декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали в Гатчине двух подозреваемых: 18-летнюю Любовь К. и 16-летнюю гражданку П. Обе – лица без определенных занятий, не судимые. Проживают в Гатчинском районе. Девушек изобличили. Старшая отпущена под подписку о невыезде. В отношении несовершеннолетней мера пресечения не избиралась.

 

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