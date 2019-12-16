Кибергигиена избавит от реальной угрозы

Распознать
их под силу лишь специалистам и сотрудникам правоохранительных органов. На это
требуется много времени и сил, но результат – спасенные жизни многих людей –
стоит затраченных усилий.
Откуда
же берутся те, кто готов быть носителем человеконенавистнических идей и
исполнителем преступных замыслов?
Молодые
люди в силу своей неопытности часто сами не замечают, что уже не могут жить без
ежедневной порции «визуального наркотика» в интернете. Этим очень умело пользуются
различные манипуляторы – от банальных мошенников, до самой опасной категории –
вербовщиков международных террористических и экстремистских организаций.
О
боевиках и террористах организации ИГИЛ (деятельность которой запрещена в РФ)
сегодня знают все, но ведь существуют сотни подобных структур – от
националистических до откровенно сектантских, чья опасная деятельность, на
первый взгляд, не так очевидна. А жертвой опытных мастеров пропаганды
становятся уже не только легковнушаемые и доверчивые люди, но даже
здравомыслящие граждане.
Глобальная коммуникация
Используя
возможности глобальной информационной коммуникации, идеологи экстремистских
движений активно воздействуют на сознание, в первую очередь, молодежи. Для
распространения противозаконных идей вербовщики задействуют самые разные
ресурсы: тематические сайты, форумы, блоги, социальные сети, мессенджеры.
Согласно
исследованию за февраль-июль 2019 года, количество пользователей интернета в
возрасте от 12 лет в России составило почти 96 млн. человек – это примерно 80%
населения страны, сообщает компания Mediascope. При этом охват мобильного
интернета растет во всех возрастных группах – так, среди молодежи в возрасте от
12 до 34 лет проникновение составляет свыше 90%.
Президент
ГК InfoWatch, соучредитель АО «Крибрум» Наталья Касперская рассказала, что в
деструктивные группы в соцсетях вовлечены более семи миллионов подростков, при
этом прирост вовлеченности составляет два миллиона человек в год.
«Чтобы
действенно противостоять терроризму, нужна продуманная государственная
социальная и миграционная политика», – уверен генерал-майор полиции в отставке,
GR-Директор компании Group-IB (2017-19гг.), Дмитрий Буянов – «Нужно постоянно
объяснять населению, что конкретно и с какой целью делается. А наряду с этим
разработать госпрограмму кибергигиены, чтобы каждого ребёнка научили
безопасному поведению в интернете».
Как не стать жертвой экстремистов и
вербовщиков в интернете?
Этот
вопрос сегодня волнует многих родителей, которые с тревогой наблюдают, как их
дети часами просиживают за компьютерами и не выпускают из рук смартфоны.
Причем
все педагоги и психологи в один голос уверяют: просто запретить ребенку или
подростку пользоваться гаджетами сегодня невозможно. Но можно разумно
ограничивать их использование, а также научить соблюдать информационную
безопасность, начиная уже с 7-8 лет, когда дети становятся активными
пользователями Сети. Вот несколько простых советов:
-
объясните, что любая информация, попадая в интернет, может быть доступна не
только друзьям – проверьте настройки приватности в соцсетях;
-
договоритесь, что нужно рассказывать родителям о любой ситуации, которая
кажется опасной или хотя бы неприятной, а также сообщать, если кто-то из
интернет-друзей предлагает встретиться в реальной жизни;
-
растолкуйте, почему нельзя добавлять незнакомцев в друзья.
Также
необходимо контролировать интернет-трафик своих чад, отслеживать активность
детей в соцсетях, мессенджерах, на игровых сайтах – всему следует уделять
пристальное внимание, но делать это мягко и деликатно.
Особенно
важно доверительно разговаривать с юными членами семьи, всерьез интересоваться
их делами в школе и вне учебы, и самим постоянно предлагать полезные и
интересные занятия – в спортивных секциях, музыкальных и художественных школах
и т. д. Дети должны гармонично развиваться и жить насыщенной интересной жизнью,
тогда у них просто не останется времени на пустое времяпровождение в интернете.
Нужно знать
Единый
экстренный канал помощи: 102/112 (бесплатно для всех операторов мобильной
связи)
Центр
по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по СПб и Ленобласти:
(812) 495-35-01