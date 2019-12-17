Химозский папа-педофил

В огромном трехэтажном доме, респектабельном снаружи – голые стены, грязь, нищета и мерзость запустения. Там живет семья Б.: муж с женой и восемь детей, из которых шестеро – несовершеннолетние. Внимание правоохранителей этот дом привлек после сообщения неравнодушной гражданки. Терпение невольных свидетелей иссякло…

- К нам поступило обращение жительницы Гатчины о том, что в одном из домов в микрорайоне Химози происходит сексуальное насилие над ребенком, – рассказывает начальник следственного отдела по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области Николай Батарин. – Мы зарегистрировали обращение и стали проводить проверку. Установили точный адрес предполагаемого места происшествия, и по данному адресу отправились сотрудники уголовного розыска.

Картина, открывшаяся в доме, превзошла все ожидания. Многодетная семья проживает в условиях антисанитарии. У отца семейства гражданина Б. нашли боеприпасы и огнестрельное оружие – автоматы, пистолеты. Весь арсенал направлен на криминалистическую экспертизу. Кроме того, в ходе следственных действий у подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

На момент проверки в доме находились пятеро несовершеннолетних детей гражданина Б. По уточненным данным, в течение последних восьми лет этот 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения. Следователи допросили пострадавшую девочку с участием педагога-психолога, а также ее мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Супруга гражданина Б., допрошенная в рамках уголовного дела, заявила о своем неведении – о насильственных действиях мужа в отношении дочери она только недавно узнала от ребенка.

Дети в школу не ходят. По словам родителей, находятся на домашнем обучении. Глава семейства задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании ареста в качестве меры пресечения. Следственным отделом по г. Гатчине в отношении гражданина Б. возбуждены уголовные дела по фактам незаконного приобретения и хранения оружия и взрывчатых веществ, а также уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, а также причины, способствовавшие совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений.