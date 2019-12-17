Химозский папа-педофил

В огромном трехэтажном
доме, респектабельном снаружи – голые стены, грязь, нищета и мерзость
запустения. Там живет семья Б.: муж с женой и восемь детей, из которых шестеро
– несовершеннолетние. Внимание правоохранителей этот дом привлек после
сообщения неравнодушной гражданки. Терпение невольных свидетелей иссякло…
- К нам поступило
обращение жительницы Гатчины о том, что в одном из домов в микрорайоне Химози
происходит сексуальное насилие над ребенком, – рассказывает начальник
следственного отдела по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области Николай Батарин. – Мы зарегистрировали
обращение и стали проводить проверку. Установили точный адрес предполагаемого
места происшествия, и по данному адресу отправились сотрудники уголовного
розыска.
Картина, открывшаяся в
доме, превзошла все ожидания. Многодетная семья проживает в условиях
антисанитарии. У отца семейства гражданина Б. нашли боеприпасы и огнестрельное оружие
– автоматы, пистолеты. Весь арсенал направлен на криминалистическую экспертизу. Кроме
того, в ходе следственных действий у подозреваемого были обнаружены и изъяты
предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для
следствия.
На момент проверки в доме
находились пятеро несовершеннолетних детей гражданина Б. По уточненным
данным, в течение последних восьми лет этот 46-летний мужчина неоднократно
подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения. Следователи
допросили пострадавшую девочку с участием педагога-психолога, а также ее мать и
других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Супруга
гражданина Б., допрошенная в рамках уголовного дела, заявила о своем неведении
– о насильственных действиях мужа в отношении дочери она только недавно узнала
от ребенка.
Дети в школу не ходят. По
словам родителей, находятся на домашнем обучении. Глава семейства задержан,
следствие будет ходатайствовать об избрании ареста в качестве меры пресечения. Следственным
отделом по г. Гатчине в отношении гражданина Б. возбуждены уголовные дела по фактам
незаконного приобретения и хранения оружия и взрывчатых веществ, а также
уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не
достигшей четырнадцатилетнего возраста.
В ходе расследования будут изучены условия
проживания детей в многодетной семье, а также причины, способствовавшие
совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка
действиям органов профилактики правонарушений.