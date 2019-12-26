Очередная победа гатчинских баскетболистов

Первыми
на площадку вышли юноши ШБК «Аэродром» Гатчинской школы № 2 под руководством
Татьяны Решетниковой и ШБК «Фаворит» школы № 1 города Тосно. С первых минут
гатчинцы повели в счете, в ито-ге игра закончилась со счетом 59:38.
Во
втором полуфинале встретились ШБК «Радуга» из Большеколпанской школы под
руководством Валерия Хайлова и ШБК «Велес» из Волосовской школы № 1. В результате
победителем стал ШБК «Радуга» со счетом 61:60.
За
третье место сыграли ШБК «Фаворит» и ШБК «Велес». Со счетом 54:31 победу
одержали юноши из Волосово. В финале встретились две команды Гатчинского района
– ШБК «Аэродром» и ШБК «Радуга». Со счетом 60:56 победу и выход в финал
Ленинградской области праздновали юноши ШБК «Аэродром». Все победители и
призеры получили по комплекту профессиональной баскетбольной формы.
У
девушек в первом полуфинале встретились ШБК «БЭМС» (Пригородная школа) под
руководством Мархет Магомедовой и ШБК «Олимп» (школа № 4, Тосно). Со счетом
24:8 победу отпраздновали девушки из Тосно.
Финальная
встреча между ШБК «Олимп» и ШБК «Аэродром» (Гатчинская школа № 2) под
руководством Сергея и Юлии Юркевич, была формальной. Все понимали, что
победителем станет гатчинская команда. В результате матч закончился со счетом
71:7. Уже 11-й год подряд подопечные Сергея Николаевича и Юлии Андреевны
оформляют путевку в финал Ленинградской области.