Очередная победа гатчинских баскетболистов

Первыми на площадку вышли юноши ШБК «Аэродром» Гатчинской школы № 2 под руководством Татьяны Решетниковой и ШБК «Фаворит» школы № 1 города Тосно. С первых минут гатчинцы повели в счете, в ито-ге игра закончилась со счетом 59:38.

Во втором полуфинале встретились ШБК «Радуга» из Большеколпанской школы под руководством Валерия Хайлова и ШБК «Велес» из Волосовской школы № 1. В результате победителем стал ШБК «Радуга» со счетом 61:60.

За третье место сыграли ШБК «Фаворит» и ШБК «Велес». Со счетом 54:31 победу одержали юноши из Волосово. В финале встретились две команды Гатчинского района – ШБК «Аэродром» и ШБК «Радуга». Со счетом 60:56 победу и выход в финал Ленинградской области праздновали юноши ШБК «Аэродром». Все победители и призеры получили по комплекту профессиональной баскетбольной формы.

У девушек в первом полуфинале встретились ШБК «БЭМС» (Пригородная школа) под руководством Мархет Магомедовой и ШБК «Олимп» (школа № 4, Тосно). Со счетом 24:8 победу отпраздновали девушки из Тосно.

Финальная встреча между ШБК «Олимп» и ШБК «Аэродром» (Гатчинская школа № 2) под руководством Сергея и Юлии Юркевич, была формальной. Все понимали, что победителем станет гатчинская команда. В результате матч закончился со счетом 71:7. Уже 11-й год подряд подопечные Сергея Николаевича и Юлии Андреевны оформляют путевку в финал Ленинградской области.