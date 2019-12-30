Для
учеников 7-го класса Рождественской школы 27 декабря был проведён вечер отдыха «И
снова чудо происходит, и это чудо – Новый год». Для наших друзей была
подготовлена тематическая программа с новогодними поздравлениями, «мышиной»
викториной. Родительский комитет класса организовал праздничный стол.
Самой
весёлой частью праздника было импровизированное шоу, где ребята выступили в
роли сказочных героев. Для каждого участника были подготовлены костюмы
сказочных героев и поставлена актёрская задача: под музыку, соответствующую
данному персонажу, раскрыть характер героя. Получилось очень весело и забавно! Были
и актёрские удачи! В роли Деда Мороза на радость всем выступил классный
руководитель.
Выражаем
благодарность родительскому комитету класса за активную помощь в проведении
нашего совместного праздника!
Конкурс «Снегурочка - 2020» провели 28
декабря. В конкурсе участвовали ученицы 6-го класса Рождественской школы: Виктория
Григорьева, Мария Шапошникова, Алёна Филатова, Мария Конечных, Татьяна Геращенко, Луиза
Магомаева, Екатерина Сергеева. Милые Снегурочки замечательно справились с
творческими заданиями, а с проведением игровой программы им помогли зрители
своим активным участием.
Ярким
дополнением конкурса стали выступления творческих детских коллективов Батовского
культурно-досугового центра: танцевального коллектива «Родничок» (руководитель
Т.С. Опевалова), творческого коллектива «Радуга» и танцевального коллектива «Светлячки»
(руководитель В.П. Сулоева).
Самым
волнительным моментом стало народное голосование. Дети и родители выбирали
лучшую из лучших. По итогам голосования победителем конкурса «Снегурочка - 2020»
стала Виктория Григорьева!
Выражаем
слова благодарности нашему фотографу Екатерине Александровне Вервека за
неравнодушие и профессионализм!
Дорогие
друзья Рождественского Дома культуры! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, семейного благополучия,
радости, счастья и позитивного настроения на весь год!
О.С. Конечных, заведующая
Рождественским ДК