Для учеников 7-го класса Рождественской школы 27 декабря был проведён вечер отдыха «И снова чудо происходит, и это чудо – Новый год». Для наших друзей была подготовлена тематическая программа с новогодними поздравлениями, «мышиной» викториной. Родительский комитет класса организовал праздничный стол.

Самой весёлой частью праздника было импровизированное шоу, где ребята выступили в роли сказочных героев. Для каждого участника были подготовлены костюмы сказочных героев и поставлена актёрская задача: под музыку, соответствующую данному персонажу, раскрыть характер героя. Получилось очень весело и забавно! Были и актёрские удачи! В роли Деда Мороза на радость всем выступил классный руководитель.

Выражаем благодарность родительскому комитету класса за активную помощь в проведении нашего совместного праздника!

Конкурс «Снегурочка - 2020» провели 28 декабря. В конкурсе участвовали ученицы 6-го класса Рождественской школы: Виктория Григорьева, Мария Шапошникова, Алёна Филатова, Мария Конечных, Татьяна Геращенко, Луиза Магомаева, Екатерина Сергеева. Милые Снегурочки замечательно справились с творческими заданиями, а с проведением игровой программы им помогли зрители своим активным участием.

Ярким дополнением конкурса стали выступления творческих детских коллективов Батовского культурно-досугового центра: танцевального коллектива «Родничок» (руководитель Т.С. Опевалова), творческого коллектива «Радуга» и танцевального коллектива «Светлячки» (руководитель В.П. Сулоева).

Самым волнительным моментом стало народное голосование. Дети и родители выбирали лучшую из лучших. По итогам голосования победителем конкурса «Снегурочка - 2020» стала Виктория Григорьева!

Выражаем слова благодарности нашему фотографу Екатерине Александровне Вервека за неравнодушие и профессионализм!

Дорогие друзья Рождественского Дома культуры! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, семейного благополучия, радости, счастья и позитивного настроения на весь год!

О.С. Конечных, заведующая Рождественским ДК