Андрей Шарапов из Гатчины – чемпион Европы по гиревому спорту

Андрей Шарапов из Гатчины – чемпион Европы по гиревому спорту

28 декабря в Москве гатчинец Андрей Шарапов стал чемпионом Европы по гиревому спорту.

Рубрики : Спорт     10 Jan 2020

В дисциплине «гиревой полумарафон» за полчаса он 391 раз поднял гирю весом 22 килограмма и стал лучшим в возрастной категории 40-49 лет, сообщает ГСН.

Андрей Шарапов работает наладчиком станков в цехе №3 завода «Буревестник». Гиревым спортом занимается 10 лет. В 39 лет выиграл чемпионат страны среди ветеранов. Каждый год 1 января на Соборной в Гатчине он поднимает гирю в честь наступления нового года. 2020-й год не стал исключением: Андрей поднял 20-килограммовую гирю 20 раз, таким образом общий поднятый вес составил 400 килограммов.

Фото: Дария Тухтарова

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