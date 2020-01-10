Андрей Шарапов из Гатчины – чемпион Европы по гиревому спорту

В дисциплине «гиревой полумарафон» за полчаса он 391 раз поднял гирю весом 22 килограмма и стал лучшим в возрастной категории 40-49 лет, сообщает ГСН.

Андрей Шарапов работает наладчиком станков в цехе №3 завода «Буревестник». Гиревым спортом занимается 10 лет. В 39 лет выиграл чемпионат страны среди ветеранов. Каждый год 1 января на Соборной в Гатчине он поднимает гирю в честь наступления нового года. 2020-й год не стал исключением: Андрей поднял 20-килограммовую гирю 20 раз, таким образом общий поднятый вес составил 400 килограммов.

Фото: Дария Тухтарова