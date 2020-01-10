«Скорая» подводит итоги новогодней недели

- В первую очередь хочу отметить, что с каждым годом осознанность населения растет. Люди все меньше балагурят в новогодние каникулы, а последствия их веселья становятся все менее травматичными, хотя в эти каникулы не обошлось без смертельных случаев.

В целом, мы привыкли к «классической» схеме: 30 и 31 декабря, 1 и 2 января – бригады скорой помощи чаще всего выезжают на травмы, связанные со злоупотреблением алкоголя. 3, 4, 5 января – начинаются вызовы из-за обострения панкреатитов и гастритов на фоне употребления спиртных напитков и жирной, острой пищи. Далее несколько дней идет волна посталкогольных судорог. С 13 января начинают вызовы из-за алкогольных психозов.

По количеству вызовов начало 2020 года не сильно отличается от предыдущего. Увеличилось количество вызовов, связанных с острыми респираторными заболеваниями. Пока рано говорить об эпидемии гриппа, но люди стали чаще болеть. Это во многом связано с погодными условиями. Ничто так не влияет на распространение гриппа, как слякоть и небольшая плюсовая температура, когда непонятно, как лучше одеться, чтобы не вспотеть и не продуло. Кроме того, грипп в первую очередь начинается там, где населением живет компактно. В нашем случае, это Гатчина и Коммунар. Так, в три из восьми праздничных дней было много вызовов «скорой» в Коммунаре, связанных как раз с ОРВИ. Поэтому всех призываю одеваться максимально по погоде, следить за своим здоровьем и питанием, которое также влияет на наше самочувствие.