«Скорая» подводит итоги новогодней недели

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В первую очередь хочу отметить, что с каждым годом осознанность населения
растет. Люди все меньше балагурят в новогодние каникулы, а последствия их
веселья становятся все менее травматичными, хотя в эти каникулы не обошлось без
смертельных случаев.
В
целом, мы привыкли к «классической» схеме: 30 и 31 декабря, 1 и 2 января –
бригады скорой помощи чаще всего выезжают на травмы, связанные со
злоупотреблением алкоголя. 3, 4, 5 января – начинаются вызовы из-за обострения
панкреатитов и гастритов на фоне употребления спиртных напитков и жирной,
острой пищи. Далее несколько дней идет волна посталкогольных судорог. С 13
января начинают вызовы из-за алкогольных психозов.
По
количеству вызовов начало 2020 года не сильно отличается от предыдущего.
Увеличилось количество вызовов, связанных с острыми респираторными
заболеваниями. Пока рано говорить об эпидемии гриппа, но люди стали чаще
болеть. Это во многом связано с погодными условиями. Ничто так не влияет на
распространение гриппа, как слякоть и небольшая плюсовая температура, когда
непонятно, как лучше одеться, чтобы не вспотеть и не продуло. Кроме того, грипп
в первую очередь начинается там, где населением живет компактно. В нашем
случае, это Гатчина и Коммунар. Так, в три из восьми праздничных дней было
много вызовов «скорой» в Коммунаре, связанных как раз с ОРВИ. Поэтому всех
призываю одеваться максимально по погоде, следить за своим здоровьем и
питанием, которое также влияет на наше самочувствие.