Записаться в первый класс - в один клик

15
января в 9:00 в Ленинградской области стартовал прием заявлений на зачисление
детей в первые классы школ. Как показывает статистика, все больше родителей
предпочитают пользоваться преимуществами цифровых госуслуг.
К
18 часам первого дня записи, из 4960 заявлений 46% были поданы родителями
самостоятельно через портал «Образование Ленинградской области» или с помощью
портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. 27%
заявлений – в многофункциональном центре (МФЦ), 27% – через портал «Образование
Ленинградской области» непосредственно в школе. Активнее всего цифровыми сервисами
пользовались жители Всеволожского, Выборгского и Кировского районов, услугами
«одного окна» – Гатчинского, Кировского, Всеволожского и Тосненского районов.
Особенно
существенно – практически в 5 раз по сравнению с 2019 годом – увеличилось
количество обращений через региональный портал госуслуг.
Напомним,
подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка,
можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля
и до 5 сентября.
При
выборе способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление заполнит
специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным при предъявлении документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и свидетельства о
рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.
После
подачи электронного заявления родители получают приглашение в
общеобразовательную организацию для предоставления документов с указанием даты
и времени приема документов.