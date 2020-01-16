Записаться в первый класс - в один клик

15 января в 9:00 в Ленинградской области стартовал прием заявлений на зачисление детей в первые классы школ. Как показывает статистика, все больше родителей предпочитают пользоваться преимуществами цифровых госуслуг.

К 18 часам первого дня записи, из 4960 заявлений 46% были поданы родителями самостоятельно через портал «Образование Ленинградской области» или с помощью портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. 27% заявлений – в многофункциональном центре (МФЦ), 27% – через портал «Образование Ленинградской области» непосредственно в школе. Активнее всего цифровыми сервисами пользовались жители Всеволожского, Выборгского и Кировского районов, услугами «одного окна» – Гатчинского, Кировского, Всеволожского и Тосненского районов.

Особенно существенно – практически в 5 раз по сравнению с 2019 годом – увеличилось количество обращений через региональный портал госуслуг.

Напомним, подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля и до 5 сентября.

При выборе способа подачи через МФЦ или школу электронное заявление заполнит специалист МФЦ или школы по данным, предоставленным при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.

После подачи электронного заявления родители получают приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов с указанием даты и времени приема документов.