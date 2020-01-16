Журналисты и прокурор – это сила

Борис Марков рассказал журналистам о своем видении совместной работы прокуратуры и СМИ, осветил некоторые направления и результаты прокурорской деятельности в минувшем году, затронул болевые точки и ответил на вопросы. Главное, что отметил областной прокурор, это продуктивность сотрудничества средств массовой информации и прокуратуры.

- Мы очень чутко реагируем на все нарушения, фигурирующие в ваших публикациях, – заметил Борис Петрович. – И надеемся, что создали максимально открытую атмосферу. Мы делаем общее дело, направленное на улучшение благосостояния государства и народа и соблюдение прав и свобод граждан, на отстаивание их интересов. Любые формы нашего взаимодействия принесут только пользу. Чтобы эффективно работали механизмы защиты, и чтобы не оставалось аспектов нашей жизни вне права, вне закона. А самое главное, вне вашей критики.

Ликвидация

Отвечая на вопросы журналистов, Борис Петрович дал оценку результатам реформы борьбы с твердыми бытовыми отходами – с позиции прокуратуры: «Пока все, как нужно, не получилось». Ситуация в Ленинградской области волнует, прежде всего, с точки зрения экологии: «…наши леса завалены мусором, стихийными свалками. В этой связи должен был сработать региональный оператор, но он не сработал. У нас не были созданы соответствующие структуры в районных и городских подразделениях, и мы на это отреагировали представлением, которое направили губернатору. И в четырех районах операторы стали действовать уже с 1 апреля. С 1 ноября такие операторы – районные и городские – действуют во всех районах области», – сказал Борис Марков.

Прокуратура видит проблему в том, что не сбалансировано взаимодействие с подобным органом в Петербурге – это влечет несанкционированные свалки. «Мы избрали этот вопрос темой нашей коллегии, пригласили губернатора, всех заинтересованных лиц, сделали предложение, которое позволило бы улучшить ситуацию: это договорные отношения с городскими властями, чтобы вывоз ТБО стал организованным. Ведь основной объем вывозимого мусора проистекает из Петербурга.

В прошлом году мы своими многочисленными проверками побудили к тому, что был выделен 81 млн рублей на ликвидацию свалок. Их ликвидировали, но они возникают вновь и вновь. Более 300 нарушений, связанных со свалками, подверглись прокурорскому реагированию. Были привлечены к ответственности должностные лица, представление внесено и региональному оператору – управляющей компании по обращению с отходами. Надеюсь, они сделают вывод, и работа будет налажена», – заключил областной прокурор.

Медицина и дороги

Журналисты задали вопрос: под каким углом прокурорского надзора находятся темы национальных проектов?

Борис Марков высказал мнение прокуратуры: «Национальные проекты определяют стратегию развития нашего государства. Десять вопросов, за которыми мы должны осуществлять очень пристальный надзор. Особенно там, где дело касается денег. 24 триллиона рублей выделено на реализацию этих проектов. Расходование этих средств должно быть под нашим бдительным оком».

Что касается конкретных примеров. Буквально недавно прокуратура проводила масштабную проверку в сфере здравоохранения и выявила около 500 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 180 представлений, опротестовано 30 правовых актов, в суды направлено 146 заявлений, по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственности 43 лица, должностным лицам объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, и 189 лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.

К основным нарушениям в медицине относятся: ненадлежащее оказание медицинской помощи, недостаточное комплектование медицинскими средствами и лекарствами.

Другая сфера – дороги. Как заметил прокурор Ленобласти, «…дороги у нас на достаточно хорошем уровне, но могли бы быть и лучше. Проектная организация вместе с правительством должны были разработать программу, сделать расчеты, и из федерального бюджета могли бы получить еще порядка 115 миллионов на дороги. Но этого своевременно сделано не было, упущение стало предметом прокурорского реагирования. Надеемся, что таких ошибок больше допущено не будет».

Укрытые убийства

Поговорили о состоянии преступности, ибо прокуратура – орган, который призван координировать работу всех правоохранительных структур. Борис Петрович выразил обеспокоенность оперативной обстановкой в регионе и недостаточной эффективностью работы органов внутренних дел.

«Каждый год наблюдается рост преступности. Кражи составляют почти половину всех преступлений, а раскрываемость в области – всего 29%. Каждое нераскрытое, а тем более не поставленное на учет преступление – это предпосылки для развития преступности. Неслучайно закон определяет: главное профилактическое средство – это обязательное своевременное наказание виновного. Но в двух третях краж такой эффект не наступил», – подчеркнул прокурор.

Особое внимание прокуратуры уделяется фактам укрытых от учета преступлений – т.е. не зарегистрированных и, соответственно, не расследуемых. В прошлом году в Ленинградской области благодаря прокуратуре было поставлено на учет 13 убийств из числа укрытых. В том числе и на гатчинской территории. Городской прокурор Павел Россоловский привел конкретный пример. В Гатчинском районе женщина вышла «на минуту» из квартиры в домашних тапочках – и пропала. О ее судьбе ничего не известно по сей день, а исчезновение произошло в 2017 году. Еще на начальном этапе было заявлено о возможном совершении противоправных действий в отношении пропавшей, однако уголовное дело по статье «убийство» не возбудили, преступление не расследовали. Это вскрылось в ходе прокурорской проверки. Гатчинская прокуратура потребовала незамедлительно возбудить уголовное дело по статье 105 УК РФ, которое сейчас расследуется. Однако реальные перспективы были утрачены еще в 2017 году – тогда шансов раскрыть преступление было намного больше.

Обманутые дольщики

Обсуждая с журналистами злосчастное долевое строительство, областной прокурор подчеркнул, что органы прокуратуры уделяют проблеме обманутых дольщиков пристальное внимание. «Люди годами копили деньги, чтобы улучшить жилищные условия, и столкнулись с беззаконием. Это вопиющее нарушение их прав. Но проблема настолько многозначная, а нам приходится внедряться на том этапе, когда нарушение уже произошло… Поэтому мы координируем работу с контролирующими организациями – это Комитет по строительству и специально созданный отдел, который занимается правами дольщиков. Мы их собирали в декабре, анализировали ситуацию. В регионе – 14 объектов с обманутыми дольщиками и более 45 контрольных объектов, где так или иначе нарушены сроки. Теперь уже нарушенные сроки этапа строительства мы берем под контроль», – заявил Борис Петрович.

По словам областного прокурора, есть и такая проблема: объекты строятся в области, а юридические лица зарегистрированы в Петербурге. «За последнее время мы направили шесть материалов в Следственный комитет по недобросовестным строителям, которые уводили деньги дольщиков на другие нужды. Должны быть возбуждены уголовные дела. Но необходима четкая работа надзорных органов – в частности, Комитета по строительству. Каждый на своем уровне должен проверять этапы строительства. На сегодняшний день работа в этом направлении активизирована. Получено 800 миллионов на достройку этих объектов. Главное, рационально все использовать. В ближайшее время мы совместными с правительством усилиями справимся с этой проблемой», – сказал Борис Марков.

Не обошла прокуратура вниманием и аварийные дома. «В 2018 году у нас был под контролем каждый дом, который требовал расселения. И к концу года удалось расселить последний такой дом в Бокситогорском районе. На сегодняшний день мы участвуем в составлении новой программы переселения, куда войдут не только дома, требующие немедленного переселения, но и те, которые следует расселить в перспективе. Мы будем делать все, чтобы люди не находились в таких условиях, – заверил областной прокурор. – Вступив в должность, я побывал в каждом районе Ленинградской области. И везде проблемы ЖКХ преобладают. Но это понимает и исполнительная власть и, нужно отдать должное, достаточно оперативно все исправляет».

В завершение встречи представители областных СМИ получили от областного прокурора благодарности: за высокий профессионализм и вклад в освещение результатов надзорной деятельности прокуратуры Ленинградской области в средствах массовой информации.