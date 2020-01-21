Бизнес-омбудсмен встретился с гатчинскими предпринимателями

Прием гатчинских предпринимателей областной бизнес-омбудсмен проводила совместно с руководством Управления Росреестра по Ленинградской области и Кадастровой палатой Ленинградской области.

В связи с большим количеством предпринимателей, заинтересованных в этой встрече, время ее проведения было увеличено, а формат изменен с уже традиционного личного приема на открытую дискуссию в рамках круглого стола.

Диалог оказался интересным и полезным для обеих сторон. Представители бизнеса подняли вопросы как системного характера, так и индивидуальные. Участники совещания обсудили ряд проблем, связанных с проведением государственной кадастровой оценки в регионе, подачей скорректированных данных об оценке земель и многое другое. В частности, представитель одного из сельскохозяйственных предприятий Гатчинского района пожаловался на сложности в оформлении земельных участков, в том числе из-за того, что они не стоят на кадастровом учете.

- Одной из основных задач нашей работы является оперативное взаимодействие с представителями бизнеса по их обращениям. Количество обращений предпринимателей растет. Большинство из них носит системный характер. Наша задача - сделать все возможное, чтобы наладить диалог между бизнесом и представителями власти, - отметила Елена Рулева.

По итогам встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области определила круг вопросов волнующих гатчинских предпринимателей. По всем обращениям оказана консультационная поддержка, разъяснены алгоритм подачи жалоб и этапы дальнейшего взаимодействия.