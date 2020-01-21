Бизнес-омбудсмен встретился с гатчинскими предпринимателями

Прием гатчинских предпринимателей областной бизнес-омбудсмен проводила совместно с руководством Управления Росреестра по Ленинградской области и Кадастровой палатой Ленинградской области.
В связи с большим количеством
предпринимателей, заинтересованных в этой встрече, время ее проведения было
увеличено, а формат изменен с уже традиционного личного приема на открытую
дискуссию в рамках круглого стола.
Диалог оказался интересным и полезным для
обеих сторон. Представители бизнеса подняли вопросы как системного характера,
так и индивидуальные. Участники совещания обсудили ряд проблем, связанных с
проведением государственной кадастровой оценки в регионе, подачей
скорректированных данных об оценке земель и многое другое. В частности,
представитель одного из сельскохозяйственных предприятий Гатчинского района
пожаловался на сложности в оформлении земельных участков, в том числе из-за
того, что они не стоят на кадастровом учете.
- Одной из основных задач нашей работы
является оперативное взаимодействие с представителями бизнеса по их обращениям.
Количество обращений предпринимателей растет. Большинство из них носит
системный характер. Наша задача - сделать все возможное, чтобы наладить диалог
между бизнесом и представителями власти, - отметила Елена Рулева.
По итогам встречи уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области определила круг вопросов
волнующих гатчинских предпринимателей. По всем обращениям оказана
консультационная поддержка, разъяснены алгоритм подачи жалоб и этапы
дальнейшего взаимодействия.