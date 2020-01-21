Михаил Ловягин покоряет музыкальный Олимп

В конкурсе приняли участие молодые творческие коллективы и исполнители из девяти стран – Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Молдовы, Украины и Китая. Всего – более 800 человек.

Российскую Федерацию и наш город Гатчину в номинации «Эстрадный вокал» (15-17 лет) на конкурсе представлял Михаил Ловягин – обладатель Гран-при и лауреат различных международных конкурсов, призер Гранд-финала телевизионного форума искусств «Евро Юрмала», участник кастингов телепроектов «Голос. Дети», «Синяя птица» и «Минута славы».

Члены жюри из Украины, Латвии, Молдовы, Беларуси поставили Михаилу максимальный балл – 10 очков и наградили его выступление словами «Браво!».

По итогам конкурса Михаил Ловягин стал лауреатом «Арт-Парада в Витебске». Молодого артиста пригласили принять участие в Международном проекте «ART-PANORAMA Baltika», который пройдет в Латвии в мае.