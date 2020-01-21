Михаил Ловягин покоряет музыкальный Олимп

Михаил Ловягин покоряет музыкальный Олимп

С 8 по 11 января в Беларуси проходил Международный фестиваль-конкурс «Арт-Парад в Витебске», который в кулуарах называют младшим братом и зимним спутником «Славянского Базара».

Рубрики : Культура     21 Jan 2020

В конкурсе приняли участие молодые творческие коллективы и исполнители из девяти стран – Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Молдовы, Украины и Китая. Всего – более 800 человек.

Российскую Федерацию и наш город Гатчину в номинации «Эстрадный вокал» (15-17 лет) на конкурсе представлял Михаил Ловягин – обладатель Гран-при и лауреат различных международных конкурсов, призер Гранд-финала телевизионного форума искусств «Евро Юрмала», участник кастингов телепроектов «Голос. Дети», «Синяя птица» и «Минута славы».

Члены жюри из Украины, Латвии, Молдовы, Беларуси поставили Михаилу максимальный балл – 10 очков и наградили его выступление словами «Браво!».

По итогам конкурса Михаил Ловягин стал лауреатом «Арт-Парада в Витебске». Молодого артиста пригласили принять участие в Международном проекте «ART-PANORAMA Baltika», который пройдет в Латвии в мае.

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