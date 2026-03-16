Очные сдачи норматива «Искусственный интеллект» ТехноГТО стартуют в одиннадцати регионах России

Золотой значок получают участники, успешно сдавшие два очных норматива — в дополнение к «Искусственному интеллекту» можно сдать любые нормативы из комплекса ТехноГТО. По результатам весенней сессии данные обо всех участниках, удостоенных золотых значков, будут переданы в государственный информационный ресурс (ГИР), как о проявивших выдающиеся способности. Благодаря этому вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» выступает партнёром, спонсором и соавтором норматива ТехноГТО по искусственному интеллекту. Норматив разработан совместно со Всероссийским образовательным проектом «Академия искусственного интеллекта для школьников», реализуемым Фондом.

Сдача норматива «Искусственный интеллект» состоит из двух этапов: онлайн и очного. Первый этап можно пройти на сайте ТехноГТО, он включает тестовые вопросы, посвящённые развитию искусственного интеллекта и сферам его применения, принципам работы ИИ и корректному использованию нейросетей. Участники должны показать уверенные знания в разных технологических сферах: уметь определять сгенерированный нейросетями контент, использовать инструменты ИИ и успешно сдать онлайн пять или более любых нормативов ТехноГТО, включая «Искусственный интеллект».

Во время очного этапа участникам предстоит подтвердить свои знания на практике — они будут готовить запросы (промпты) к нейросети, генерировать с помощью ИИ текстовый, графический, аудио- и видеоконтент, составлять техническое задание или описание приложения, бота, веб-сервиса с подключаемым ИИ-функционалом. Сейчас комплекс ТехноГТО включает 13 нормативов технологической грамотности по беспилотникам, космическим технологиям, кибербезопасности, электронике, фактчекингу, цифровой навигации и прочему. Ежегодно появляются новые нормативы.

Первыми очные сдачи норматива по ИИ проведут площадки, открытые на базе Ульяновского государственного университета, Донецкого национального технического университета (ДНР), Инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга, Центра технического творчества «Новация» в Иваново, Технопарка «Кванториум» в Калининграде, «1С: Клуба программистов и робототехники» в Костроме, Технопарка «Кванториум» в Томске, Технопарка «Кванториум» в Ноябрьске (ЯНАО), Краевого центра образования в Хабаровске, Ростовского колледжа технологий машиностроения (Ростов-на-Дону) и Учебно-производственного центра «УНИТЕХ» (Химки, Московская область). Каждая площадка сама определяет даты приёма нормативов. Сдать норматив можно будет и дальше — и онлайн (первый этап) на сайте ТехноГТО, и очно (второй этап) на заявленных площадках. Параллельно идёт подготовка новых площадок в других городах России к очному приёму норматива «Искусственный интеллект».

Введение норматива ТехноГТО по искусственному интеллекту направлено на формирование массовой технологической грамотности в сфере работы с ИИ; оценку компетенций в области ИИ, включая теоретические знания о принципах работы нейросетей и практические навыки; мотивацию школьников развиваться в сфере ИИ.

В октябре 2025 года успешная сдача онлайн-норматива уже принесла школьникам дополнительные баллы в первом отборочном туре НТО.